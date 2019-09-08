高股息低波動ETF報酬差很大？這一檔六成都買金融股

2019-09-08 14:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



今年台股類股輪動，正是考驗選股時機，投信業風靡一時、具「類選股」特色的高股息低波動ETF，報酬差距因編製原則良窳，達到產品問市來最大；迄今表現最好的ETF，報酬率可達18%，但最差一檔連大盤指數的一半報酬都不到。

投資人挑選高股息低波動概念ETF，最大挑戰是指數編製原則不易理解，其實掌握「成分股」和「權重分配」兩大指標，就能區辨選股策略優劣。

統計顯示，相關ETF報酬良莠不一，通常來自兩大難題：一是碰到投資迷思，例如重視高股息卻挑到短期獲利衝高而隔年衰退公司，或是看重低波動但挑到趨勢緩跌和成長性不足個股，二是大多數ETF採市值加權分配權重，並對單一個股權重設限，卻未必留意產業分散，導致產業風險集中。

台股過去訴求高股息概念產品，最早是2007年掛牌的元大高股息，投資未來一年預測殖利率最高的30家公司，並以股利率配權重，2017年因應機構法人需求，流行追求比大盤或臺灣50指數更高殖利率、更低波動的高息低波ETF，至今相關產品有十檔之多。

今年由於類股輪動，即使貫穿全年的5G、也是眾多次產業輪替表態，高度考驗選股，截至6日為止，上述十檔高股息低波動概念產品中，扣除成立不久的元大臺灣ESG永續，有六檔跑贏加權指數10.8%的表現，最佳的元大臺灣高息低波大漲18%，第二元大高股息上漲16%、並在6日創下今年新高。

落後產品則不論與大盤或其他產品比較，皆差距不小，最少僅上漲4.6%。細究成分股，部分是買到今年大幅走跌的台塑四寶、面板雙虎和壽險金控，加上市值加權，走跌股權重遠比上漲股大上許多。

此外，上述其中一檔產品，產業高度集中，近六成買金融股，又有兩成是壽險金控，使其在上半年金融股上漲時賺到，下半年卻落後。

如對照今年跑贏大盤的ETF，不少也買到台塑四寶、壽險金控，但權重較低，而且買到更多強勢股，整體表現領先。