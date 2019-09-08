沿月線上攻 台股上檔過兩關有夢

2019-09-08 11:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



台指期從8／26低點10,307點開始本波反彈，近五百點多頭攻勢來的相當快，均線雖然沒有做到多頭排列，但季線也已經明顯走平。期貨分析師表示，目前是沿著月線持續上攻，也合乎多頭反彈上攻的節奏，配合美股反彈，短線都是有利於多方格局。台指期多方支撐在季線位置，上檔壓力分別是10,800點頸線附近與前波高點10,892點，台指期如果上攻無法越過上面二道關卡，勢必很有可能會回測季線位置，只要不被跌破，多方仍有上攻的機會。

美中破冰將於10月重啟新一輪貿易談判，帶動上周台指期表現。期貨分析師表示，本周觀盤重點為台指期是否可以上攻10,800點關卡，下方可以讓季線發揮支撐效果，只要回測不破就代表多方後續仍有上攻的機會。另外，在籌碼面需觀察外資的買進賣權是否有繼續加碼或買進買權減碼，出現這些現象要注意大盤回測的風險。

台指期上周延續多頭氣勢，在權值三王領軍下台指期一度接近10,800點關卡，但股王大立光拉回走跌，台指期有點後繼無力，所幸最後靠聯發科與金融股買盤點火，讓指數持續在平盤上整理。從周線角度來看，周線反彈192點、技術指標KD值拉升至89，攀上波段新高。

從籌碼面來看，期貨分析師表示，外資台指期淨多方部位52,750口，整體水位偏多布局，算是近幾個月維持較高的期貨淨多單水位，且買進買權水位增加在78,309口，但買進賣權則維持至17,799口，空方力道沒有增強跡象，由此可見，外資仍積極建立多單水位，避險的部位沒有增加太多，以目前國際上雖然還是充滿了不確定的利空因子，但美中對貿易戰可以開始對話，也算是一個好的方向，畢竟雙方還是要面對經濟轉弱的巨大風險，越晚對話，對全球經濟就傷害越大。