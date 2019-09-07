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台幣貶 利差縮 壽險股獲利埋伏筆

2019-09-07 13:45聯合晚報 第一金投顧董事長 陳奕光

美國聯準會於7月底降息一碼，同時在中美貿易戰惡化下，川普語出驚人要求再降息4碼，而最近聯準會言論偏鴿，也使市場預期後續將持續降息，美國十年期公債殖利率降至1.5%創近年新低。

目前台美利差縮窄至0.915%，低於2017年平均水準，壽險業預期全年避險成本可較去（2018）年減少700億，參考歷史淨匯損資料，2018淨匯損2,309億、2017淨匯損1,643億，2018與2017年差額為665億，年初至今，壽險業普遍增加美元資金部位以規避匯損，避險比重與成本雙雙降低下，今年避險成本有望低於2017年水準。

展望後市，在中美貿易戰未果下，新台幣匯率大幅升值的可能性降低，目前新台幣兌美元匯率近31.2元低檔區間，而目前壽險持有海外債券近七成，在匯率走弱與台美利差逐漸縮小下，壽險業8月獲利可望再度優於預期。

IFRS 17雖對於我國壽險業影響重大，不過，考量到主管機關要求壽險業調降保單宣告利率，而且多銷售分期繳保障型以累積CSM（保險服務合約邊際利潤）減少未來資金缺口，而IFRS 17預計最快於2025年啟用，壽險業仍有充足時間做調整，投資人可以關注目前評價較低且體質較佳，例如，淨值比率、資本適足率與負債成本等指標的壽險股。

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