親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

郭台銘串連藍委組執政聯盟？ 國民黨：有證據殺無赦

私菸案男大生貼文被指抹黑陳菊 法官認言論自由不罰

蘋果備貨旺季旺不旺？蘋概股8月營收受矚目

2019-09-07 11:25經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

國內上市櫃公司陸續揭曉8月營收表現，在蘋果iPhone 11系列新機發表前夕，蘋果概念股的表現，成為市場聚焦重點之一。法人指出，蘋概股的8月營收是拉貨重要時間點，可做為市場判斷旺季效應的參考依據；另5G概念股表現續強，也可多加留意。

今年蘋果iPhone新機，預計在美西時間10日亮相，據傳備貨量比去年更多，儘管被認為是5G過渡機種，外界仍抱有一定程度期待。華南投顧董事長儲祥生表示，蘋概股8月跟7月的成長幅度，需多加關注，8月營收應該要很亮麗，月成長若達雙位數，代表拉貨還看得到、有維持固定的量，對股價會有支撐。

台新投顧副總經理黃文清也說，蘋概股進入備貨旺季，營收成長如何，是大家密切關心的，此外營收公布之後，緊接著新機預計9月中旬發表，新品到底有沒有新亮點，未來銷售的熱度如何，將成為後續需關注的焦點。

近期大立光（3008）和鴻海，受惠蘋果備貨，相繼帶來利多，8月營收雙創歷年同期新高，激勵市場信心。

大立光8月合併營收64.76億元，月增18.3%，年增17.7%；累計前八個月合併營收358.38億元，年增12%。

鴻海8月合併營收3988.15億元，月成長0.2%，連續六個月月成長，年增0.5%；累計前八個月合併營收30,137億元，年增3.88%。

營收蘋果概念股蘋概股
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

金控前八月EPS 兆豐暫領先

2019-09-07 00:18

8月績優生 股價漲贏大盤

2019-09-07 00:18

股息到手 金融大股東買自家股

2019-09-07 00:18

熱錢回來了！ 台股拚「萬一」

2019-09-07 00:18

台塑四寶 8月營收衰退22%

2019-09-06 23:57

臺灣50指數 納入新光金

2019-09-07 00:18

ETN趨勢導航／十檔ETN本周全收紅

2019-09-07 00:18

五檔台股ETF 領先攻高

2019-09-07 00:18

IC設計三族群 大摩按讚

2019-09-07 00:18

股海指南針／蘋概、生醫、航太股 擁利基

2019-09-06 23:51

就市論勢／5G機會股 伺機加碼

2019-09-06 23:22

台股接下來怎麼買？三大投信公布選股策略

2019-09-06 20:08

台灣50指數 將新增新光金、剔除友達

2019-09-06 17:26

PCB股「激情過後」 上沖下洗

2019-09-06 14:44

8月營收雙增股 14檔法人卡位

2019-09-06 14:44

台股回神 5族聯手撐盤

2019-09-06 14:44

面板族 價量齊揚

2019-09-06 14:44

聯發科展威 攀波段高

2019-09-06 14:44

旺季堆柴火 電池3雄開派對

2019-09-06 14:44

台股震盪盤堅 終場上漲23點收10,780

2019-09-06 13:45

15檔白天鵝股 股價太委屈 布局好時機

2019-09-06 12:50

14檔營收雙增 法人買超股

2019-09-06 11:30

法人看旺台積電8月營收表現 4理由推升近期股價

2019-09-06 11:15

台股開盤上漲26點 漲幅0.25％

2019-09-06 09:05

美股飆漲 台股挑戰10900點機會再臨

2019-09-06 08:22

就市論勢／奧運加持族群 亮點

2019-09-05 23:58

就市論勢／蘋概股 題材熱炒

2019-09-04 23:53

四IC設計廠 本周法說釋展望

2019-08-10 23:20

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

台灣50指數 將新增新光金、剔除友達

2019-09-06 17:26

15檔營收三升 領漲悍將

2019-09-07 00:18

股息到手 金融大股東買自家股

2019-09-07 00:18

三大IC設計股 大摩喊買

2019-09-06 20:08

金控前八月EPS 兆豐暫領先

2019-09-07 00:18

旺季不旺 台塑四寶8月營收年減22.8％

2019-09-06 14:52

8月營收雙增股 14檔法人卡位

2019-09-06 14:44

台股接下來怎麼買？三大投信公布選股策略

2019-09-06 20:08

8月績優生 股價漲贏大盤

2019-09-07 00:18

PCB股「激情過後」 上沖下洗

2019-09-06 14:44

五檔台股ETF 領先攻高

2019-09-07 00:18

基本面優、外資連五買 鴻海股價緩步漲

2019-09-06 12:28

面板族 價量齊揚

2019-09-06 14:44

旺宏、華邦電 8月營收熱

2019-09-06 23:19

IC設計三族群 大摩按讚

2019-09-07 00:18

熱錢回來了！ 台股拚「萬一」

2019-09-07 00:18

聯發科展威 攀波段高

2019-09-06 14:44

台股震盪盤堅 終場上漲23點收10,780

2019-09-06 13:45

臺灣50指數 納入新光金

2019-09-07 00:18

台塑四寶 8月營收衰退22%

2019-09-06 23:57

台股回神 5族聯手撐盤

2019-09-06 14:44

外資本周買超301億 買盤最愛這幾檔

2019-09-06 17:42

旺季堆柴火 電池3雄開派對

2019-09-06 14:44

旺宏8月營收37.91億元 近10個月高點

2019-09-06 20:06

燿華+3% 無線耳機題材燒

2019-09-06 23:19

上銀減42% 本月回溫

2019-09-06 23:19

上月業績／泰鼎-18% 開發新應用

2019-09-06 23:19

宸鴻8月營收127.12億元 第4季看奈米銀觸控

2019-09-06 21:33

成衣族群 營收高掛

2019-09-06 23:20

國巨、華新科 微幅走揚

2019-09-06 23:19

嘉澤 上月營收創新高

2019-09-06 23:19

大立光、鴻海 四檔聚焦

2019-09-06 23:04

仁寶評等 滙豐升至買進

2019-09-06 23:19

上月業績／宏達電+66% 推VR搶市

2019-09-06 23:19

嘉澤8月營收14.76億元 創歷史新高

2019-09-06 19:40

南茂8月營收衝高 第3季看季增逾1成站高峰

2019-09-06 14:59

廣越8月營收創新高

2019-09-06 16:10

股海指南針／蘋概、生醫、航太股 擁利基

2019-09-06 23:51

雙鴻、奇鋐 瞄準長天期

2019-09-06 23:04

上月業績／智邦+29% 攀今年高點

2019-09-06 23:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top