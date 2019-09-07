蘋果備貨旺季旺不旺？蘋概股8月營收受矚目

2019-09-07 11:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



國內上市櫃公司陸續揭曉8月營收表現，在蘋果iPhone 11系列新機發表前夕，蘋果概念股的表現，成為市場聚焦重點之一。法人指出，蘋概股的8月營收是拉貨重要時間點，可做為市場判斷旺季效應的參考依據；另5G概念股表現續強，也可多加留意。

今年蘋果iPhone新機，預計在美西時間10日亮相，據傳備貨量比去年更多，儘管被認為是5G過渡機種，外界仍抱有一定程度期待。華南投顧董事長儲祥生表示，蘋概股8月跟7月的成長幅度，需多加關注，8月營收應該要很亮麗，月成長若達雙位數，代表拉貨還看得到、有維持固定的量，對股價會有支撐。

台新投顧副總經理黃文清也說，蘋概股進入備貨旺季，營收成長如何，是大家密切關心的，此外營收公布之後，緊接著新機預計9月中旬發表，新品到底有沒有新亮點，未來銷售的熱度如何，將成為後續需關注的焦點。

近期大立光（3008）和鴻海，受惠蘋果備貨，相繼帶來利多，8月營收雙創歷年同期新高，激勵市場信心。

大立光8月合併營收64.76億元，月增18.3%，年增17.7%；累計前八個月合併營收358.38億元，年增12%。

鴻海8月合併營收3988.15億元，月成長0.2%，連續六個月月成長，年增0.5%；累計前八個月合併營收30,137億元，年增3.88%。