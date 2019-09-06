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台股接下來怎麼買？三大投信公布選股策略

2019-09-06 20:08經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照
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受惠於美中破冰將於10月重啟新一輪貿易談判，台股本周一舉突破季線向上，投信法人持續進場作多。綜合群益、日盛、富蘭克林華美等投信看法，持續看好伺服器、5G、AI及手機等產業趨勢股，以及具新規格或新應用之消費性電子、民生消費股。

富蘭克林華美投信認為，預期大盤仍將於萬點以上作區間整理格局，操作策略採選股不選市，近期較看好的族群包含5G基礎設施設備、PCB印刷電路板、中國供應鏈去美國化廠商及運動休閒產業等設備製造商，也受惠於貿易戰下轉單效應發生，可觀察半導體IC設計晶圓廠等投資標的，逢低進場機會。

富蘭克林華美第一富基金經理人林彥豪表示，美中貿易戰的情勢未明朗與雙方互相箝制，台股短期較承壓，但長線上反而是受惠國家之一，台廠如有長線經營國內產能或具備經營全球各產地的供應鏈者，則相對不受貿易戰關稅影響，有機會獲得上下游供應鏈重整所延伸出的商機，特別是半導體權值股營運有上修空間的個股，或是預估產能滿載的電子零組件大廠，亦可望領軍指數成投資主流。

日盛日盛基金經理人張亞瑋表示，近日在市場訊息轉趨和緩之下，指數向上收復季線與半年線，外資結束過去五周以來連續賣超台股轉為買超，對盤勢偏向樂觀，9月留意Fed降息後是否出現利多出盡。此外，美國及台灣明年大選，加以台灣目前仍是美中貿易戰下中國進口替代的受惠國，大盤受貿易戰影響的短期負面因素降低，總體需求面才是主要思考重點。操作策略上，第3季廠商為避免12月份電子商品開始課徵關稅而提前拉貨，要留意第4季淡季效應。現階段可以開始關注2020年成長趨勢仍佳的公司。

張亞瑋分析，操作策略可找尋股價基期低，伺服器、5G、AI及手機等產業趨勢股。中美貿易戰加速中美兩強技術競賽，中國加快5G建置的進度，帶動5G基地台供應鏈的需求成長，例如CCL、ABF。今年底5G手機開始亮相，有助相關零組件規格升級與出貨量提升；中美貿易戰雖影響中國科技產業進展速度，但也間接讓中國加強去美化的決心，台灣廠商包含晶片、PA、RF等零組件長線可望受惠。

群益奧斯卡基金經理人朱翡勵表示，今年以來大盤兩波下跌均與美中貿易爭端有關，惟市場已陸續消化相關利空，後市來看，雖然美中貿易議題進展仍需持續關注，台股料成區間整理可能性偏高，不過整體指數並未轉為空頭，仍不乏個股或族群表現，因此操作上建議選股不選市策略，投資佈局方面，建議可挑選具備產業與營運成長趨勢、殖利率、與營收獲利正成長之個股，包括5G、server、資料中心、具新規格或新應用之消費性電子、民生消費等類股可持續留意。

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