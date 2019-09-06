外資本周買超301億 買盤最愛這幾檔

2019-09-06 17:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股今(6)日以10,780.64點作收，上漲23.71點，統計外資買超92.63億元，連續三天買超，單日外資買超個股冠軍為群創，統計本周外資買超301.34億元，買超最多個股為中環(2323)，合計買超99,330張，新光金、群創分居二、三名；買超前十大中以電子股居多，金融股僅2檔。

台股今日以10,783.46點開出，早盤一度拉升到10,803.07點，衝關10,800點，可惜股王大立光翻黑且失守4,000元，收在3,980元，台積電、鴻海漲勢也收斂，電子股表現溫吞，改由金融股撐場，大盤指數終場收漲23.71點，成交量1,301.82億元，周漲162.59點，周漲幅1.5%，周線連三紅。

統計今日三大法人買超81.26億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超92.63億元，投信買超1.19億元，自營商賣超（合計）12.56億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.48億元，自營商（避險）賣超11.08億元。

外資今日買超前十檔個股包括群創、中環、新光金、台積電、元大台灣50、京元電、上海商銀、旺宏、台新金、彩晶等，以電子股、權值股及金融股為主。

外資已連續買超台積電3天，今日買超12,059張，累計本周以來，外資買超41,590張，居外資本周買超個股第四名；另外，鴻海近期股價緩步走揚，外資今日買超2,728張，統計外資已連續買超6個交易日；至於股王大立光，外資今日則是賣超3張。

外資本周以來合計買超台股301.34億元，買超前十大個股依序是中環、新光金、群創、台積電、欣興、南亞科、台新金、聯電、華邦電、旺宏，以電子股居多，包括晶圓代工、DRAM、面板、PCB等。

群益長安基金經理人王耀龍表示，各主要央行推估僵持採行寬鬆政策，對資金、評價面仍相對有利，推估有望維持偏多走勢，操作上仍以具長線題材類股為主。

王耀龍指出，後市來看，美中貿易關係演變、下半年旺季需求狀況、外資籌碼動向等仍須持續關注，因此，在不確定性尚存的情況下，台股投資上建議選股不選市，投資上建議採取區間操作策略。

他表示，可朝具備產業與營運成長趨勢、具殖利率優勢、營收獲利正成長的標的來布局，電子股仍以今年具題材性的產業為主，包含5G、手機新規格、散熱及華為轉單，台灣IC設計廠商受惠等，汽車電子產業發展前景佳，部分個股仍可逢低布局。