旺季不旺 台塑四寶8月營收年減22.8％

2019-09-06 14:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



「台塑四寶」今（6）日舉行業績說明會，發布8月營收成績單，受到美中貿易戰持續延燒拖累景氣需求，台塑集團四大公司8月合計營收1,201.98億元，月減5.1%，更比去年同期的景氣高峰大幅衰退22.8%。

台化副董事長洪福源先前就已經預告，川普對其餘3,000億美元大陸輸美商品加徵關稅，使8月以後市況更保守，擔心第3季營運恐「旺季不旺」。

台塑四寶今日公布的8月營收成績單，四家公司營收全部都比7月下滑，如果對照去年同期的景氣高峰，年減幅度更是全部超過兩位數。

台塑（1301）8月營收169.5億元，月減3.2%，比去年同期衰退14.4%。主要因為今年大陸車市需求比去年同期減少14%，拖累鋁業景氣轉弱，加上受日韓貿易戰影響，日韓液鹼同業因當地需求降低，增加出口量，壓低亞洲液鹼價格。

南亞8月營收237.82億元，月減3.2%，也比去年同期衰退19.8%。南亞主力產品EG（乙二醇）今年售價比起去年同期大幅崩跌42.7%，重擊公司營收獲利。

台化8月營收259.85億元，較7月減少5.4%，比起去年同期更大幅衰退28.6%。主要因為原料市場供應寬鬆，下游需求受美中貿易衝突影響，買氣觀望，產品售價隨原料下跌。其中又以PTA（純對苯二甲酸）價格從高點回落最為明顯。

台塑化8月營收534.81億元，月減6.3%，並較去年同期衰退23.5%。包括「量價齊跌」，相較去年同期銷售量差減少63.6億元，銷售價差減少100.3億元。