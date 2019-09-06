台股震盪盤堅 終場上漲23點收10,780

2019-09-06 13:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股終場上漲23.71點，指數收10,780.64點，成交量1,301.82億元。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影 分享 facebook

台股加權指數日K連二紅後，今（6）日呈震盪盤堅走勢，盤中一度來到10,800，終場上漲23.71點、漲幅0.22%，指數收10,780.64點，成交量1,301.82億元，周漲162.59點、周漲幅1.5%，市場後市聚焦貿易協商進度、蘋果新品發表、歐洲央行利率決策、以及台股8月營收表現。

美國和中國宣布將於10月在華盛頓舉行會談，中方並表示希望在下個月的會談中取得「實質性進展」，激勵全球股市表現回溫；觀察今日亞股表現，多呈平盤上震盪格局，持續反映美中貿易談話利多。

台股部分，大立光（3008）8月營收首度突破60億元大關，來到64.76億元，月增18.3%、年增17.6%，不僅連續二個月營收成長，更創下歷史新高，不過今股價走高後即回落至平盤下，收跌1.2%；鴻海8月營收為3,988.15億元，創同期新高，較上月增加 0.2%，較去年同期增加 0.5%，股價緩步增溫，挑戰上檔季線，收漲0.1%；台積電仍待月營收公布，股價開高後漲幅收斂，收漲0.1%。

金融股富邦金、國泰金則各漲0.1%、0.7%，而其他台灣50成分股如上海商銀、台泥、聯發科、研華、中租-KY、統一超、友達、豐泰等有買盤進駐，表現相對強勢，貢獻撐盤力道。

躍上盤面，表現較為出眾的族群有金融、遊戲、水泥、通信網路、資訊服務等；除此之外，原相、力成、力山與巨大等個股表現也為市場焦點。

法人分析，多國政治情勢減緩，國際股市普遍上漲，周四台幣轉強，消息面與資金面推升台股跳空開高，量能亦有明顯增加，有望延續多方氣勢。

技術面來看，觀察8月以來指數震盪換手期間的低點逐步墊高，8月30日收出增量長紅棒，留下多方缺口，並打出短底型態。

目前半年線以下的短中期均線持續上彎，KD、RSI 等指標突破中軸後續揚，助長短多氣勢。

不過，由於歷經長達一個月的時間台股才首次碰觸半年線、季線與8月6日空方缺口，在貿易戰等諸多不確定性持續主導盤面的情勢下，將增添先前高檔買進者盡快解套的意願，

整體來看，預期短線指數仍有向上機會，但調節賣壓勢必逐步加大，須留意創高後拉回的可能，操作上，短線勿過度追價，可待指數拉回短均附近，逢低偏多8月營收表現績優相關個股。