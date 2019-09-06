蘋果拉貨了 大立光8月營收衝上歷史新高

2019-09-06 12:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



今年以來營運頗受美中貿易戰干擾的台股股王大立光（3008）公布8月營收，在蘋果開始為今年新機拉貨的帶動下，8月營收一舉衝上歷史新高，市場法人看好大立光第3季營運表現可望較第2季成長。

大立光公告8月合併營收為64.76億元，市場法人指出，由於蘋果新機種鏡頭出貨動能強勁，帶動大立光8月營收較上個月大幅成長19%，也較去年同期年成長18%，單月營收並一舉突破60億元大關，創單月營收新高。

大立光累計今年前八個月營收為358.38億元，較去年同期增加12%。

大立光8月的出貨產品結構中，1,000萬畫素以上鏡頭組占比約在50~60%，2,000萬畫素以上的高階產品占比則約在20%至30%，另外，800萬畫素鏡頭產品占比 10%至20%，其他產品約10%至20%。

對於大立光的8月營收表現亮眼，國內市場分析師表示，很明顯就是受到今年蘋果新機的備貨需求帶動，據了解，蘋果今年的iPhone新機預計在美國時間下周二（10日）正式對外亮相，不過，分析師指出，其實蘋果新機今年的重點早已被外界掌握，主要仍是以強調拍照及攝影功能的提升為主。

市場法人表示，今年將推出的蘋果新機將是首度搭載三鏡頭的蘋果機種，加上鏡頭規格全面升級，可望推升光學鏡頭ASP持續成長，大立光受惠主要客戶拉貨動能強勁，因此推升單月營收走高，不過，該名分析師也指出，就過去二年的經驗，目前仍僅是備貨需求推升蘋果供應鏈業績，後續蘋果新機能否在銷售市場出現長紅表現，才是從今年旺季到明年上半年，大立光等蘋果供應鏈業績的重要觀察方向。