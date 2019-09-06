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14檔營收雙增 法人買超股

2019-09-06 11:30經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

示意圖／shutterstock
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時序進入8月營收密集公布期，截至9月6日中午，根據CMoney統計，8月營收年增率、月增率為正，且近5日有三大法人買進駐的個股，共有14檔。法人表示，5月營收表現亮眼股，再搭配上近期有三大法人買超支撐，可望成為盤面焦點。

台股今（6）日開高走低，盤中一度翻黑後呈現平盤上狹幅震盪，在國際股市的反彈下，台股持續進行盤堅震盪格局，由於目前盤勢仍是多方，櫃買指數（OTC）和上市指數同步轉強，顯示內外資均站在攻擊位置，外資的部分，隨美股回穩後，開始回頭加碼台股，而近期業績題材股，有加溫跡像。

從這14檔的基本面來觀察，以和鑫8月營收年增90.8%排最高，其次為穩懋8月營收年增54.9％；就月增率來說，分別為：順達31.9%、華通的16.8%。

就籌碼面而言，鴻海以獲得30,311張的三大法人買超量奪冠，另外，華通也吸引26,018張，和鑫也有超過5千張的買超。

以今日盤中表現，以原相表現最佳，漲逾5%，華通、和鑫漲幅超過2%，其餘包含群光、聯茂、上緯投控、順達、宜鼎上漲1%。

原相受到業績題材帶動，股價帶量走揚，在技術面收復季線；8月營收達6.09億元，月增8.4%，年增2.5%，寫下歷史新高，第3季為傳統產業旺季，產品滑鼠、遊戲機、藍芽音訊（TWS）出貨提升，營運面持續樂觀。

觸控感應器廠和鑫業績表現持穩向上，8月營收4.38億元，創新高，月增8.1%，年增90.9%；前八個月合併營收29.17億元，年增41.7%。受惠於四條生產線維持滿載及新台幣貶值，全年業績有望更勝去年。

華通獲得投信連續19日買超，8月營收突破55.8億元，創下歷年同期新高，月成長16.8%，年成長12.7%。在市場需求穩穩加溫，生產產能維持季節滿載下，後市不看淡。

營收和鑫
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