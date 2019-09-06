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法人看旺台積電8月營收表現 4理由推升近期股價

2019-09-06 11:15經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電（2330）8月營收尚未公布，法人看好將較7月勁揚。圖／聯合報系資料照片
台積電（2330）8月營收尚未公布，法人看好將較7月勁揚。圖／聯合報系資料照片
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蘋果新iPhone啟動拉貨，股王大立光營收攻頂，鴻海也交出亮眼成績，台積電（2330）8月營收尚未公布，法人看好將較7月勁揚，近期股價上漲主要有四大理由助攻，另外，外資近期也是重申買進評等，且調高目標價。

台積電預估第3季財測合併營收91~92億美元，以新台幣31元兌1美元計算，新台幣營收約2,821~2,852億元，季增17.05~18.34%；第3季毛利率46~48%，季增3~5個百分點；第3季營益率35~37%，季增3.3~5.3個百分點。

蘋概股在蘋果新機效應助攻下，8月營收交出佳績，法人預估台積電8月營收表現也不錯，可望月增 約14%，預估第3季營收將符合預期；短線推升台積電股價走揚的因素包括庫存循環開始好轉、5G手機、7+奈米及5奈米領先、還有債權殖利率繼續向下，台積電3%殖利率且每季發放現金股息，具有吸引力。

美系外資調升台積電評等由中立調高至加碼，目標價由236元調高至288元，另一家美系外資則是重申買進評等，目標價由314元調高至325元，主要是看好7奈米需求強勁，及5G手機放量等，調高台積電第3季及第4季營收預估，調幅分別為2%、4%，同時也調高每股盈餘預估，分別達3.94元、4.32元。

台積電董事長劉德音則是釋出台積電下半年訂單能見度一如原先的預期，在7奈米領先下，目前產能滿載，為下半年重要成長動能，台積電今、明年營運表現將會優於產業。

台積電近期股價由248.5元走高且站上各均線，外資昨日買超33,655張，今（6）日以265元開高，盤中維持紅盤，但漲勢略有減少，法人預期，目前股價仍以區間操作為宜。

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