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韓粉高國華提忠告 告訴韓國瑜、李佳芬要注意6點

台股開盤上漲26點 漲幅0.25％

2019-09-06 09:05經濟日報 記者黃力╱即時報導

台股開盤上漲26點。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影
台股開盤上漲26點。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影
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台股指數今（6）日開盤上漲26點，漲幅0.25%。

法人表示，先前台股相較國際股市強勢，逢利空拉回皆不深，現在國際股市反彈，台股反出現小部份順勢獲利離場跡象，布局上須留意利多反應在股價漲多的產業族群，現階段可關注有趨勢、營收成長無虞，長線可保護短線的個股。

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