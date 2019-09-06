外資大買188億 台股強漲 寫四大亮點

2019-09-06 00:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ／台北報導



美中重啟協商、港府撤回逃犯條例等外部不確定疑慮降溫，激勵外資大舉進場，推升台股昨（5）日價量齊揚，跳空大漲近百點，寫下四大亮點：外資大買188億元為近四年來單日最大量、上市櫃成交量逼近2,000億元、指數站上所有均線、大立光衝上4,000元。

台股昨天開高收高，外資進場大買權值股，蘋概三王領軍攻堅，「權王」台積電大漲5.5元、收263元，貢獻指數48.26點，「股王」大立光也上漲50元、收4,030元，攻克4,000元大關；鴻海上漲0.6元，收74.9元；PCB族群躍升盤面上最強族群，華通、燿華雙雙亮燈漲停，而在台股早盤爆量下，金控股也受惠外資回補也爆量收高。

在外資買盤大舉挺進下，集中市場終場上漲99點、收10,756點，上市櫃總成交量放大至1,970億元（上市為1,546億元）。三大法人共計買超台股233.4億元，其中外資買超188.1億元、投信買超13.7億元、自營商買超31.6億元；惟公股券商連續第二天調節，昨天賣超金額擴大至33.5億元。

昨日外資大舉買超台股188億元，為2015年11月4日以來、近四年最大的單日買超紀錄。市場專家認為，外資之所以大舉買超，主要是因為港府撤回逃犯條例、美中貿易談判情勢好轉、蘋果將公布新機的旺季效應等三大因素，促使外資大買台股。

由於外資大舉買超，引動市場追買情緒高昂，指數跳空開高收高，站上所有均線反壓，上市櫃成交量能創下逾九個月以來的大量，呈現價漲量增的正向格局。