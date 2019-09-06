旺季效應概念股 搶鏡

2019-09-06 00:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



8月營收密集出爐，佳世達（2352）、群光、瑞昱等「上市櫃十好漢」，8月營收月增與年增率，以及今年前八月營收年增率，齊步向上攀升，這些「旺季效應」概念股，可望擷取台股盤面目光。

現階段正值月初的營收密集公布期，上市櫃公司接續發布8月營收；在業績題材效應啟動下，企業因產業基本面的變化，股價也將齊步調整，市場「汰弱擇強」的換股，將使營收耀眼族群獲得青睞。

根據統計，截至昨（5）日，上市櫃公司中，8月營收月成長與年成長、以及今年前八月年增幅度都向上成長的個股，且近期股價強勢，主要分布在半導體、光電、電腦週邊等電子股，以及化工、汽車、航運等傳產類股。

若分析8月營收的月成長率，以晶睿月增13%居冠，群光月增12.9%；另外，神基、上緯投控、瑞昱、穩懋等，8 月營收月成長率也都超過4%。

進一步觀察8月營收的年成長幅度，穩懋年增五成以上；其他年增逾一成的個股，還包括京元電、瑞昱、晶睿、群電等。

台新投顧副總黃文清表示，由於時序正處第3季產業旺季，往年第3季業績佳的個股，第4季營收也將向上再度攀高，因此8月營收率先起跑的族群，將有機會領先大盤，連接反應第3季、第4季的旺季效應。伴隨業績超乎預期的個股及族群們，漸漸浮出抬面，營收亮麗題材將是現階段選股的標準，這些個股的股價將會顯得越來越強勢，可望擷取盤面焦點。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，營收相對上月與去年同期大幅成長的個股，股價表現相對強勢，這些具有業績題材支撐的族群，未來在大盤續漲時，可望扮演多頭攻擊重心。