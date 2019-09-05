親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

涉公務車私用遭檢舉 李猶龍主動辭竹縣文化局長

天文大發現 陸多次捕捉「宇宙深處神秘射電信號」

中裕新藥TMB-355 年底前有機會取得歐洲藥證

2019-09-05 17:37經濟日報 記者陳書璿╱即時報導

中裕今(5)日舉行法說會，市場關注愛滋病新藥TMB-355 (商品名：Trogarzo)後續市場擴大方向為市場所關注，中裕董事長張念原表示，年底前有機會如期取得歐洲藥證，而靜脈推注 (IV Push)用於多重抗藥性患者的藥證申請(FDA核准的Trogarzo為靜脈(IV)注射)預估明年1月可做完所有病人，最快第二季藥證申請可望取得。

張念原也表示，年底前將引進新技術，與現有的藥物將會有很強的組合。他進一步解釋，由於現在愛滋病用藥多半以蛋白質藥，甚至以單株抗體為主，且長效型也成為趨勢，通常都是先壓制病毒，然後再用長效型藥。因此，中裕的策略就是要往後線發展。而目前進度最快的TMB-355 就是愛滋病治療領域中第一個核准之單株抗體蛋白質新藥，也是第一個長效型愛滋病新藥。

張念原表示，今年成長符合預期，目標今年8億元基本上會達成，光是美國就可以達成90%以上，加上歐洲年底前，歐洲藥物管理局(EMA)應該可以通過藥證，但必須各別國家分別去談，因此不同的公司策略進展時程與價格都不同，基本上會先從高價開始談，分別是德國、英國和法國。

至於靜脈推注 (IV Push)用於多重抗藥性患者的實驗進度，在美國7-8個試驗場所招募約20位病人，目前已經收了5個病人，試驗結果安全性無虞，預計2020年1月可做完所有病人，最快第二季藥證申請可望取得。

另一方面，新型的愛滋病毒HIV-1蛋白質酶抑制劑TMB-607因實驗進度緩慢，在年底引進新技術後，價值將降低，目前進度先暫停。

中裕
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

謝金河：從高基期轉向低基期股

2019-09-05 12:10

淘金泰國概念股 外匯存底創歷史新高

2019-09-05 13:08

台股漲近百點突破季線 三大法人買超234.47億元

2019-09-05 15:03

投保中心受理群聯案求償登記

2019-09-05 14:37

短多點火 IC設計族群強勢

2019-09-05 14:37

晶碩10月掛牌 上市前業績發表會報喜

2019-09-05 14:37

華通領PCB股發爐 交易量占台股逾1成

2019-09-05 14:37

中美傳下月復談 台股揚近百點越過季線

2019-09-05 14:37

港府撤回逃犯條例 受益股出列

2019-09-05 12:50

動盪9月 找低基期股

2019-09-05 11:38

群聯財報不實案投資人求償登記 投保中心今起受理

2019-09-05 11:17

美中10月進行會談 台股向上挑戰10,800點

2019-09-05 10:43

買盤推升 PCB族群熱度佳

2019-09-05 10:37

受惠轉單及旺季效應 砷化鎵3雄8月營收亮眼

2019-09-05 09:36

電、金、傳產士氣大振 台股開盤上漲61點突破三關卡

2019-09-05 09:27

台股短多格局未變 攻高需擴增量能

2019-09-05 07:56

外資轉買 台股逆勢軋空

2019-09-05 00:27

秋節前…千億股息湧出

2019-09-05 00:27

3P族群強勢 領軍攻堅

2019-09-04 23:54

三大高價股 法人砍價

2019-09-04 23:54

就市論勢／蘋概股 題材熱炒

2019-09-04 23:53

不銹鋼股後市 多空分歧

2019-09-04 23:52

簡立忠：上市公司連四年派發兆元股利 吸引外資買股

2019-09-04 16:50

蘋概股領漲台股收漲99.1點 三大法人買超82.65億

2019-09-04 15:23

8月營收新高 7悍將展威

2019-09-04 14:24

麗嬰房漲停 委買高掛逾千張

2019-09-04 14:24

劍麟Q4需求熱 掀反彈行情

2019-09-04 14:24

權值股拉抬領軍 台股上漲99點收10,657

2019-09-04 13:43

鴻海兩大題材護身、外資轉買超 這幾檔鴻家軍也獲加持

2019-09-04 12:46

麗嬰房啟動庫藏股股價攻頂 遠百迎旺季買盤也升溫

2019-09-04 12:40

台股開高走高 投資人積極追捧台積電權證

2019-09-04 12:35

四IC設計廠 本周法說釋展望

2019-08-10 23:20

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48

三大高價股 內外資砍目標價

2019-09-04 20:20
看更多

熱門文章

秋節前…千億股息湧出

2019-09-05 00:27

三大高價股 內外資砍目標價

2019-09-04 20:20

PCB、PA 、探針卡族群 股價搶搶滾

2019-09-04 19:23

外資轉買 台股逆勢軋空

2019-09-05 00:27

穿戴新品搶市 仁寶、廣達樂

2019-09-04 23:48

3P族群強勢 領軍攻堅

2019-09-04 23:54

台積、聯電 認購聚光

2019-09-04 23:56

三大高價股 法人砍價

2019-09-04 23:54

股王大立光威猛 8月營收創新高

2019-09-05 16:04

台股漲近百點突破季線 三大法人買超234.47億元

2019-09-05 15:03

日月光、鴻海 四檔放閃

2019-09-04 23:55

買盤推升 PCB族群熱度佳

2019-09-05 10:37

全球瘋手搖茶！鮮活8月營收創歷史單月新高

2019-09-04 18:41

義隆電 8月營收攀峰

2019-09-04 23:48

大銀掛牌首日 飆漲60％

2019-09-04 23:50

華固8月營收 大增六倍

2019-09-04 23:50

穩懋營收 連二月創高

2019-09-04 23:46

聯茂8月營收增2％ 陸新廠Q4投產

2019-09-04 23:48

華通領PCB股發爐 交易量占台股逾1成

2019-09-05 14:37

統一越南 全年估賺10億

2019-09-04 23:52

貿易戰衝擊 中鋼憂後市

2019-09-04 23:50

台股帶量漲近百點 突破季線站穩10700點

2019-09-05 14:18

港府撤回逃犯條例 受益股出列

2019-09-05 12:50

群聯財報不實案投資人求償登記 投保中心今起受理

2019-09-05 11:17

不銹鋼股後市 多空分歧

2019-09-04 23:52

台船揚帆 連二月獲利

2019-09-04 23:50

受惠轉單及旺季效應 砷化鎵3雄8月營收亮眼

2019-09-05 09:36

PCB族群火熱 華通燿華欣興強漲

2019-09-05 11:23

瑞昱8月營收歷史次高 第3季可望創新高

2019-09-05 09:52

期貨商論壇／玉晶光期 可留意

2019-09-04 23:44

燿華7月每股賺0.33元

2019-09-04 23:45

昇陽半下半年兩大成長引擎啟動 股價率先表態

2019-09-05 09:59

鼎基申請上市 今年第十家

2019-09-04 23:54

期交所兩新制 9月30日起實施

2019-09-05 07:50

投信力捧 華通早盤攻上漲停板

2019-09-05 10:34

短多點火 IC設計族群強勢

2019-09-05 14:37

最牛一輪／鈊象氣盛 永豐8C拉風

2019-09-04 23:57

京元電8月營收攻頂 全年拚增20％

2019-09-04 23:45

蘋果新品將亮相 譜瑞-KY8月營收攀上七個月來高點

2019-09-04 21:13

電、金、傳產士氣大振 台股開盤上漲61點突破三關卡

2019-09-05 09:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top