中裕新藥TMB-355 年底前有機會取得歐洲藥證

2019-09-05 17:37 經濟日報 記者陳書璿╱即時報導



中裕今(5)日舉行法說會，市場關注愛滋病新藥TMB-355 (商品名：Trogarzo)後續市場擴大方向為市場所關注，中裕董事長張念原表示，年底前有機會如期取得歐洲藥證，而靜脈推注 (IV Push)用於多重抗藥性患者的藥證申請(FDA核准的Trogarzo為靜脈(IV)注射)預估明年1月可做完所有病人，最快第二季藥證申請可望取得。

張念原也表示，年底前將引進新技術，與現有的藥物將會有很強的組合。他進一步解釋，由於現在愛滋病用藥多半以蛋白質藥，甚至以單株抗體為主，且長效型也成為趨勢，通常都是先壓制病毒，然後再用長效型藥。因此，中裕的策略就是要往後線發展。而目前進度最快的TMB-355 就是愛滋病治療領域中第一個核准之單株抗體蛋白質新藥，也是第一個長效型愛滋病新藥。

張念原表示，今年成長符合預期，目標今年8億元基本上會達成，光是美國就可以達成90%以上，加上歐洲年底前，歐洲藥物管理局(EMA)應該可以通過藥證，但必須各別國家分別去談，因此不同的公司策略進展時程與價格都不同，基本上會先從高價開始談，分別是德國、英國和法國。

至於靜脈推注 (IV Push)用於多重抗藥性患者的實驗進度，在美國7-8個試驗場所招募約20位病人，目前已經收了5個病人，試驗結果安全性無虞，預計2020年1月可做完所有病人，最快第二季藥證申請可望取得。

另一方面，新型的愛滋病毒HIV-1蛋白質酶抑制劑TMB-607因實驗進度緩慢，在年底引進新技術後，價值將降低，目前進度先暫停。