和碩轉投資晶碩10月掛牌 與精華、金可-KY並列三雄

2019-09-05 15:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



由和碩（4938）、景碩（3189）共同轉投資成立的隱形眼鏡製造商晶碩（6491） 將在10月掛牌上市，今日下午舉行上市前業績發表會。晶碩本次辦理現金增資10,000張，預計掛牌股本將提高至7億元。晶碩掛牌上市後，將與精華（1565）、金可-KY（8406）並列上市櫃隱形眼鏡三雄。

根據Contact Lens Spectrum預估，全球隱形眼鏡市場規模將2016年的72億美元成長至2018年的85億美元，年複合成長率達5.69%，顯示整體隱形眼鏡市場仍保持增長態勢。另，根據國際大廠Cooper預估2018年至2023年CAGR約6%，加上中國及東南亞市場因經濟持續成長，持續帶動隱形眼鏡需求。

晶碩成立至今僅10年時間，近三年營收及獲利快速增長，2016年營收為16.6億元、EPS3.11元，去年營收達31.3億元、EPS達9.02元，經營績效亮眼，另今年上半年營收15億元，稅後淨利達1.9億元，每股稅後純益3.17元，較去年同期的3.5元下滑9%。

晶碩為軟式隱形眼鏡製造商，公司表示，在新產品部份，主要開發新世代高透氧矽水膠鏡片，產品採用複合功能性分子設計，使用化學鍵結技術修飾鏡片表面，在新製程技術部份，則開發高自動化乾片生產系統、智慧型封裝系統並導入人工智慧自動光學檢驗系統，除了提升產品品質，並提高生產效率及降底生產成本。

晶碩目前在產品開發上目前包含矽水膠材質以及各式光學功能型設計，產品線完整，公司表示，因證照方面的取得也是開拓市場的關鍵，故在證照申請上也持續進行，以協助客戶在不增加庫存品項與成本的條件下擴增其他國家市場拓展的機會；另外在銷售模式上跳脫傳統銷售渠道的商業模式，提供更多彈性與多變化的產品服務與商業模式，有助市場開拓。在矽水膠產品加入產品線後，預期將有效帶動以矽水膠產品為主的歐美市場業績。