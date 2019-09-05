中美10月貿易磋商 台股大漲99點、收10756.93

2019-09-05 14:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



美中兩國將在10月中旬面對面貿易磋商，中美代表也已在今（5）日上午進行通話，台股多方氣盛越過季線，強勢回補8月份壓回的跳空缺口，收盤收在10,756.93點，上漲99.62點，收復季線、半年線、10,700三道關卡。

觀察大盤表現，電子股持續為領漲主力，蘋概三王台積電、鴻海和大立光拉升大盤40餘點，台塑四寶也因油價上行，漲幅高達0.7~2%。

台股今收盤收在10,756.93點，收復季線、半年線、10,700三道關卡。記者鄭超文／攝影 分享 facebook

至於PCB族群，因今年產業展望樂觀，受到買盤追捧，華通盤上漲逾9%，亮燈漲停，帶動類股群起上攻，欣興拉出半根漲停、台燿、台光電上漲4%以上，楠梓電、嘉聯益、南茂漲幅則介於1~2%間，躍升大盤表現最強勢的族群。

亞股方面，因中美貿易戰出現較大進展，上證指數突破3,100點關卡，技術面站上所有均線，港股則向上挑戰季線壓力，至於日股收盤大漲2.3％，日經指數站上21,000點。美股電子盤受亞股激勵，亦大漲逾1%，美股今晚表現可期。

兆豐國際投顧董事長李秀利表示，儘管前一陣子指數受到國際盤干擾、外資調節，但好股仍逆勢突圍走出自己的路，顯示現階段投資人布局宜輕指數重個股，預期本波段強勢主流股將落在8月份營收報佳音者，搭配外資動向及國際股市，傳統旺季可望搶在最後關頭發酵。

元富投顧總經理鄭文賢則表示，中美貿易代表將在10月份進行面對面協商，預期9月份貿易戰惡化機率降低，且台股方面短線將陸續公布8月營收，個股中營收創新高或持續成長個股，近期股價將有所表現，值得留意；後續觀盤上仍須留意全國主要央行動向，包括9月12日的歐洲央行會議、及19日的聯準會利率決策會議，如有進一步寬鬆的政策出籠，將有利於台股資金動能。