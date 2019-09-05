港府撤回逃犯條例 受益股出列

2019-09-05 12:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



香港政府撤回逃犯條例，有哪些受益股呢？日盛投顧協理鐘國忠表示，台灣較無相關概念股，不過，反送中抗爭若能落幕，香港當地股票可望受惠，點名恆基地產(0012)、新世界發展(0017)等九個股。有透過複委託投資港股的投資人可以參考。

香港特首林鄭月娥昨天傍晚發表電視談話，宣布撤回逃犯條例修訂草案。 圖／取自林鄭月娥臉書 分享 facebook

日盛投顧看好的港府撤回逃犯條例受益股主要有三大類，分別是地產股、消費股、其他股。地產股方面，首先是恆基地產(0012)：為一控股公司，集團之核心業務為投資控股、物業發展、物業投資以及相關業務，銷售區域香港占63%，大陸內地占37%。

其次是，新世界發展(0017)：集中在香港的住宅物業項目，並同時擁有龐大的投資物業組合，包括商場、寫字樓、酒店及服務式住宅，香港營收占比57%，大陸42%；

第三，九龍倉集團(0004)：現時主要業務包括物業、碼頭、運輸及酒店；香港營收占47%，大陸內地占53%。

第四，領展房產基金(0823)：投資於香港非住宅用途物業類別（酒店及服務式住宅除外），以香港零售和停車場物業，以租金收入為主。

消費股方面，維他奶國際集團(0345)：香港最大的豆奶類飲料供應商，香港營收占40%，大陸49%。另一檔是六福集團(0590)：從事各類黃鉑金首飾及珠寶首飾之採購、設計、批發，香港、澳門及海外65%，大陸內地35%。以及，莎莎國際(0178)：為亞洲最大的化粧品連鎖店，亦為香港五大零售集團之一，港澳占比80%。

其他股方面，其一是港鐵公司(0066)、另一是港交所(0038)。