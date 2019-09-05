PCB熱度持續延燒 領頭羊華通攻漲停

2019-09-05 11:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



受到美中同意10月初在華盛頓舉行第13輪經貿高級別磋商，香港撤回《逃犯條例》，反送中事件可望逐漸落幕，加上美國聯準會官員陸續釋出鴿派言論，9月降息已成為市場共識，利多有利全球資金行情表現，今（5）日亞股強漲反應。而PCB族群成為盤面領頭羊，熱度持續延燒，法人建議，投資人短線不要追高，可布局低基期或拉回再進行布局。

台股技術面呈多頭格局，指數仍有高點可期，不過個股差異會非常大，觀察今日盤中PCB族群的表現，整體PCB成交量占大盤比重超過一成，其中，由華通（2313）領軍，盤中亮燈攻上漲停，欣興、燿華盤中走揚超過8%，其餘包含，台表科、瀚宇博、南電、臻鼎-KY、健鼎等股上漲。

PCB領頭羊華通，受到投信青睞，已獲得投信連續18日買超，且累計買超張數達到4.2萬張，另外，外資自連八賣也轉為買超。

法人指出，下半年為華通營運旺季，在美系大廠全產品項目、陸系手機新機拉貨下，預期營收將逐月走高；另一方面，基於5G手機將使高階手機主板2020年供需健康而有助華通獲利高成長。

欣興獲外資大舉買超17,401張，股價走揚來到今年新高，蓄勢挑戰前波2011年高點。

展望後市，法人認為，預估第3季可望持續成長，主要自於手機HDI及PC／NB PCB出貨逐季轉強，而ABF長期成長趨勢仍佳。

燿華外資連續買超8日，股價創下波段新高，有望挑戰2007年的前波高點。在基本面，法人認為，燿華第3季營運動能續強，有利毛利率與獲利再攀升；基於2019至2020年TWS市場需求高成長，加上預期美系大廠將採用雙產品線銷售策略，因此，燿華軟硬結合板訂單仍將維持強勁需求。