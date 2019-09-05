買盤推升 PCB族群熱度佳

2019-09-05 10:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股今（5）日跳空開高，盤中漲逾百點，一舉收復季線，站上10,700，盤面上，華通（2313）、燿華、欣興等PCB股表現強勁，為台股多方指標。

PCB廠商燿華公司外觀。記者尹慧中／攝影 分享 facebook

加權指數近日持穩於5日線上，下方月線扣抵低點持續翻揚向上，為指數下檔支撐；繼昨日拉出紅K後，今則受惠美中貿易協商日期敲定的利多，台股續有買盤推升。

觀察盤面，電子股仍扮演主攻類股，除了IC設計、手機零組件、半導體表現強勢外，PCB熱度也佳，相關個股維持震盪盤堅格局。

盤中，華通漲6%，燿華漲4%，最為強勢，欣興、新揚科漲3%，台燿、聯茂、楠梓科等漲2%以上，其他如瀚宇博、台表科、台光電、台郡、金居等也皆走紅表態。

法人表示，全球PCB市場規模穩增，018年全球電路板產業延續2017年成長趨勢，成長率雖降至6.31%，但產值規模達到691億美元，再度創下歷史新高水準。

在經歷2015至2016年的整併調整期後，2017、2018年重回成長態勢，除了新應用帶動的基板升級之外，PC出貨量緩跌、IC載板與無線藍芽耳機成長顯著，都為主要貢獻力道。

整體而言，全球PCB市場整體產值持穩，市場供需維持均衡，且原物料供需舒緩，均價趨弱，使相關廠商成本結構轉佳，再隨5G商轉以及新材料滲透率漸增，皆有利PCB廠後市營運轉佳。