電、金、傳產士氣大振 台股開盤上漲61點突破三關卡

2019-09-05 09:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



美股受中國數據回暖、香港撤回逃犯條例激勵四大指數同步上升，帶動今（5）日台股開盤上漲61.09點、指數開在10,718.4點，突破月線、季線及10,700三道關卡，盤面上電、金、傳產權值股士氣大振，台積電（2330）與大立光漲幅約1%以上，金融股雙雄國泰金、富邦金在盤上震盪，塑化族群也呈現反彈。

今（5）日台股開盤上漲61.09點、指數開在10,718.4點，突破月線、季線及10,700三道關卡。聯合報系資料照 分享 facebook

美股方面，道瓊指數上漲0.91%，S&P 500指數上漲1.08%，NASDAQ上漲1.30%，費城半導體指數上漲2.79%。

台股人氣活絡，強勢主流股仍在PCB族群，包括華通、燿華早盤上漲4%以上，欣興上漲3.7%，早盤量能突破萬張以上，另外，IC設計漲勢也不惶多讓，其中凱鈺漲勢最凌厲，距離漲停板僅剩一步之遙。

瑞昱、義隆等指標股則上漲2.3%及1.2%，其他站在多方的類股還有半導體、食品、生醫、金融、營建與紡織等。

在避險商品上，黃金依然站穩在1,500美元／盎司之上，日圓維持在106上下，美國十年期公債殖利率依然疲弱，比特幣還是站穩在10,000美元上，代表資金還是相對保守，而台股在政策面偏多下還是有個股表現空間。

大型法人機構則表示，台股對國際盤利空鈍化，大盤將持續向上震盪，大盤仍以個股表現，由於時序進入9月，接下來將陸續公布8月營收，個股中8月營收創新高或持續成長個股，將市值得特別留意的族群。