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三大高價股 內外資砍目標價

2019-09-04 20:20經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

上市櫃公司進入8月營收發布高峰，大江（8436）、亞德客因營收不佳，外資最新財測紛紛下修，其中，花旗、大和更對大江表露失望，下調到「賣出」和「減碼」評級；另本土大型投顧雖持續看好多鏡頭，但注意到內容升級趨緩，調降大立光目標價千元之多。

大江因失望賣壓湧現，開盤就暴跌7%，創下一年多新低，尾盤跌勢再擴大，終場以7,800張的大量收跌8%；亞德客、大立光相對持穩。

花旗指出，大江8月營收僅6.1億元，是2015年來首見年衰退，對此大江指出是新舊產品交替、庫存去化不夠快所致，但細究根本原因，恐怕是大江訂單能見度快速下滑，特別是既有產品走弱，新產品增速無法有效緩衝；公司避談第4季展望、強調明年成長不變，更加加深疑慮。

花旗表示，大江基本面尚未觸底，後續業績還會走低，也為股價埋下重大變數。目前市場預估，大江第4季營收可達28.6億元，換算每個月平均9.5億元，明年月均為11億元，但花旗調查顯示，大江第4季月均營收僅能達8億元，明年9億元，差幅分別達15%和18%。

花旗強調，大江直銷和網路平台動能雙下滑，將導致基本面欲振乏力，該券商因此大砍今、明年每股純益（EPS）預測至17元、19元。另一家降評的大和資本指出，大江現在訂單能見度僅2-3個月，遠不及2018年的半年之久，今、明年EPS預測降為17元、21元。

亞德客8月營收年增5%，積極力挺的野村證券在剛結束的大中華自動化產業論壇中，注意到亞德客展望仍保守，加上中國工具機投資延續低迷、產品能見度2-3個月，但來自5G、電動車的自動化需求不變，產業景氣延後觸底，可能壓抑亞德客短期動能。

野村指出，基於亞德客的技術地位，維持「買進」評級，惟考量近期成長續緩，今、明年預估EPS降至15.2元、17.3元。

本土大型投顧則表示，由於新款iPhone為主的手機內容升級將放緩，大立光評價可能面臨「天花板」壓力；該投顧領先將預估本益比從23倍降至20倍，目標價砍掉千元至4,680元。

三大高價股目標價調整概況。記者趙于萱／製表
三大高價股目標價調整概況。記者趙于萱／製表
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