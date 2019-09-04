港股可以搶反彈嗎？專家這樣說

2019-09-04 19:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



香港行政長官林鄭月娥今（4）日宣布撤回「逃犯條例」修訂，港股午盤應聲大漲995點，收26,523點，漲幅直逼4%；法人最新解讀，若香港先前的不確定性將因此消息底定，港股可望展開一波強彈，但也要留意香港第2季GDP已經受累大減，搶反彈唯「快」是問。

受港股今日回神，台股連結港股的FH香港正2（00650L）、富邦恒生國企正2（00665L）雙雙帶量收漲2.6%、2.4%，原型的FH香港、富邦恒生國企也以紅盤作收，另外港股為「標配」的境內外大中華基金，亦因港股強勢激勵兩岸股市，今日結算的淨值全數上漲。

安聯中華新思路基金經理人許志偉指出，由於香港宣布重大利多，受當地政經局勢壓抑最大的港股應聲強彈，漲幅擴及香港恆生、國企和紅籌股市場，匯市上，人民幣也很快做出升值反應，凸顯市場信心大受激勵。

許志偉表示，目前市場解讀，逃犯條例遭撤回後，延續多時的香港示威有望落幕，接下來市場紛擾若因此消弭，港股有望展開像樣的波段反彈，不過基本面，因香港第2季GDP受累於示威活動，僅年增0.5%，因此進場仍有風險必須留意。

法人建議，操作港股ETF最好打帶跑，透過快進快出降低風險，若是中長期或穩健型布局，則可伺機加碼大中華基金，逢低扣款。

當中，在港股ETF方面，連結恆生指數的FH香港正2今尾盤僅漲2.6%，還有相當漲幅未反應，明日可望續漲。拉長時間看，則可發現不少買盤趁這波港股大跌，押寶掃貨FH香港正2；8月來該ETF每日交易量皆有百張以上，較過去的數十張擴增十倍。