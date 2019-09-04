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吸引海外資金 證交所與瑞信再度攜手合辦科技論壇

2019-09-04 17:00聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

台灣證券交易所與瑞士信貸今天起至6日於台北共同舉辦第20屆「瑞信亞洲科技論壇」，此次活動為雙邊自2009年來第11次合作，活動吸引近350位機構投資人與逾110家企業代表出席，包括台灣上市櫃公司79家。本論壇為亞太科技業者與全球投資人年度盛會，透過上市公司與投資人雙向交換意見的機會，讓全球機構投資人看見台灣優質企業。

台灣證券交易所總經理簡立忠於會中表示，台灣上市公司體質相當健全，即使面臨美中貿易戰影響，2019年1至7月全體上市公司營收仍達17.9兆元，較去年同期成長1.33%。而今年全體上市公司預計發放的現金股利高達1.3兆元 ，不但再創歷史新高，也是連續第四年超過1兆元水準。

簡立忠並補充表示，證交所持續創造對全球投資者更友善的環境，今年起實施的新措施包括正式取消周六補班交易；強制符合特定條件的上市公司申報英文財報、年報和股東會手冊；全體上市公司正式採用iXBRL申報財務報告等。」

證交所近年也持續在海內外進行引資活動，截至8月底已陸續於日本、新加坡、香港及泰國辦理海外引資活動，引發全球機構投資人熱烈回響。今年第四季證交所將前進具潛力的新南向市場，藉此吸引更多資金投入台灣股市。

上市公司證交所簡立忠
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