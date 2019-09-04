權值股拉抬領軍 台股上漲99點收10,657

2019-09-04 13:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股加權指數今（4）日在權值股表現下，午盤後持續拉高，突破昨日高點，一度漲逾百點，挑戰季線，終場上漲99.1點、漲幅0.94%，指數收在10,657.31點，成交量1,050.78億元，後市持續聚焦貿易戰。報系資料照 分享 facebook

台股加權指數今（4）日在權值股表現下，午盤後持續拉高，突破昨日高點，一度漲逾百點，挑戰季線，終場上漲99.1點、漲幅0.94%，指數收在10,657.31點，成交量1,050.78億元，後市持續聚焦貿易戰。

美中官員難以針對原定本月舉行的貿易談判時程達成共識，貿易談判再次陷入膠著，再加上美國製造業景氣出現收縮跡象，影響投資人信心，使美股道瓊、那斯達克、費半皆跌1%；觀察今日亞股表現，日股走低後拉回平盤之上，韓股震盪走紅，陸股走揚後回落，港股則開高走高，表現佳。

台股部分，台積電（2330）股價站上所有均線之上，收漲1.3%；大立光站上季線，收漲0.7%；鴻海也緩步增溫，收漲0.9%；金融股國泰金、富邦金則於平盤上震盪，各漲0.3%、0.4%；其他台灣50成分股如和泰車、聯電、可成、日月光、南亞科等相對強勢，貢獻撐盤力道。

躍上盤面、表現較為出眾的族群有PCB、營建、汽車零組件、面板零組件、IC設計、砷化鎵、散熱、光通訊、網通等；除此之外，虹堡、凌巨、佳世達與鈊象等個股表現也為市場焦點。

法人分析，雖美中貿易談判不易於9月發展出正面結果，但只要雙方關係不要進一步惡化就是利多，加上第3季為電子旺季，行情有撐。

自8月初以來，外資多日偏向賣超，官股護盤積極，讓台股化解破底危機，8月30日外資由空翻多後，指數以中長紅回補了8月26日空方缺口，奠定了底部型態。

就技術面來看，月線扣抵低點開始翻揚向上，成為指數近期下檔支撐，而上方季線與半年線則亦逐步上彎，使均線結構轉佳。

整體而言，台股現階段震盪盤堅，然美中貿易談判仍存在不確定性，須留意短線拉回的可能，因此，建議投資人可待指數拉回月線，觀察支撐強度，再篩選8月營收表現績優個股偏多布局。