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鴻海兩大題材護身、外資轉買超 這幾檔鴻家軍也獲加持

2019-09-04 12:46經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

鴻海（2317）集團布局5G應用生態圈，除了領頭的工業富聯（FII）之外，包括台揚及建漢也是積極投入，蘋果新機預計在美國時間9月10日發表，法人看好今年在美中貿易戰的因素下，蘋果供應鏈可望一路旺到11月，兩大題材護身下，外資改變8月以來持續賣超的態度，已連續三日買超鴻海，同時，多檔鴻家軍也獲得外資買超加持。

鴻海集團衝刺5G，FII搭上大陸5G基礎建設應用需求，台揚、建漢也積極布局，產品線包括基地台關鍵零組件RRH、小型基地台、家用閘道器、8K及5G智慧家庭影音設備等，台揚跟客戶合作開發相關RRH產品，5G產品線包括RRH及RRU（射頻拉遠模塊）產品，目前已打進諾基亞供應鏈。

5G為法人看好的重要題材，加上蘋果新iPhone將發表，雖然市場預期銷售情況約僅持平，但是法人則是看好未來幾個月新機對營運的貢獻，尤其為了避開12月15日將開徵的關稅，供應鏈也傳出，從8月下旬開始接獲訂單，法人預期，蘋果供應鏈今年下半年的新機訂單可望一路旺到11月，看好新機上市概念股的股價表現。

統計8月以來，外資持續賣超鴻海，合計賣超12萬489張，以賣超居多，但是近3個交易日則是轉為買超，股價也站上5日線及月線，市值重新站上兆元之上，今（4）日開高維持紅盤走勢。

鴻家軍具有5G題材的台揚及建漢8月以來也獲得外資買超，合計分別買超1,776、199張，不過，亞太電則是賣超的情況；各具題材的鴻家軍，8月以來累計獲外資買超的還包括乙盛-KY、天鈺、榮創、東捷、廣宇、京鼎、帆宣、正達等。

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