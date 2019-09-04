麗嬰房啟動庫藏股股價攻頂 遠百迎旺季買盤也升溫

2019-09-04 12:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



麗嬰房（2911）宣布啟動庫藏股，預定買回5,000張，預計買回區間價在5~10元，在庫藏股利多發威下，麗嬰房今（4）日開盤股價即跳空上漲，並迅速鎖住漲停，漲停委買高掛逾千張；即將進入周年慶的遠百今日盤中股價也有轉強跡象，盤中來到24.25元，漲幅近3%。

麗嬰房受國內少子化影響，上半年稅後虧損1.89億元，較去年同期虧損3,399.1萬元擴大，為近六年同期低點，每股虧0.79元。

麗嬰房過去幾年在中國直營通路大幅調整的策略已達成階段性目標，不過，今年上半年轉向針對台灣市場積極調整通路，閉店逾20家，並影響獲利表現。

麗嬰房表示，今年集團的營運核心放在通路、商品、資訊系統的整合，包括全通路營運模式的建立、 中國加盟業務的拓展以及大數據運用及會員經營能力提升，也會向外尋求策略聯盟的機會。

主要是新零售的崛起改變零售業者的經營模式，打破線上線下通路的消費界線，隨著新世代的年輕族群逐漸成市場的消費主力，科技推動消費升級，品牌內涵的經營與優化成為零售業的重要課題。

遠百則是透過管理數位化及關閉虧損的中國據點，逐年改善營益率，加上第4季是百貨周年慶旺季，以及今年10月信義大遠百A13開幕，帶動近期股價表現。遠百近年積極進行管理數位轉型、提高效率以及智慧商場轉型，且對於固定成本管控嚴格，此外，在今、明年皆有展店計畫，增添營收成長動能。