親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

週刊爆郭台銘幕僚劉宥彤「一句話得罪曾馨瑩」 慘被放假2周

中國公司債違約連環爆 金額恐創歷史新高

台股開高走高 投資人積極追捧台積電權證

2019-09-04 12:35經濟日報 記者魏興中╱即時報導

台股今（4）日早盤不畏美股重挫，呈現開高走高格局；反映在權證市場上，交投轉趨增溫，且前十大熱門連結標的中，有高達九檔屬於認購權證，顯示市場偏多氛圍。而投資人最偏好的權證連結標的，則以台積電（2330）居冠。

儘管美股在美中關稅生效、美國製造業陷萎縮等陰霾籠罩下，四大指數全面大跌收黑，不過台股卻無畏美股弱勢，今日早盤開高走高，醞釀再度跳戰季線反壓。盤面上，指標權值股重返榮耀，蘋概三王均上揚走強。

反映在權證市場上，由於指數彈升，激勵市場交投趨熱，相對使得權證成交量占大盤比重拉升至逾2%，午盤時達2.39%，居8月以來最高。

根據券商的盤中即時資料顯示，午盤整體權證成交金額為19.74億，其中認購成交金額為17.24億，占比87.33%，認售成交金額為2.50億，占比12.67%，認購售比值為6.9倍，顯示市場相對偏多。

而在市場熱門權證方面，統計午盤成交金額前十大權證，認購占九檔、認售占一檔，其中成交金額排名第一的是連結台積電的台積電元大91購10，成交金額為1,110.7萬元，也是盤中唯一一檔成交值逾千萬的權證。

而台積電共有四檔權證擠入排行榜中，其中三檔為認購、一檔為認售；其次熱門的連結標的為日月光投控，共有二檔認購權證入榜。至於其他熱門權證連結標的，還包括精測、長榮航、啟碁、中環等，各有一檔認購權證入列。

台積電認購
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

市場資金打帶跑 投機味濃

2019-09-04 01:03

強勢績優股 反攻指標

2019-09-04 00:01

開源節流 券商強攻財管複委託

2019-09-04 00:01

逐筆交易制度 將牽動市占

2019-09-04 00:01

5檔高股息ETF將除息 這樣買勝率近100%

2019-09-04 10:29

大銀掛牌首日蜜月行情甜滋滋 早盤股價大漲53%

2019-09-04 10:17

台股開盤上漲8點 漲幅0.08%

2019-09-04 09:11

中小股 躍盤面主流

2019-09-04 01:04

台積權證 交易火熱

2019-09-04 00:03

就市論勢／5G、物聯網 成長動能強

2019-09-03 23:59

台股震盪回檔 13檔強勢績優股成反攻指標

2019-09-03 19:54

簡伯儀：短多追價力道縮手 逢高追價宜謹慎

2019-09-03 16:56

華為Mate 30傳不採用安卓 外資：台積、聯詠有砍單風險

2019-09-03 16:39

權值股疲弱 台股失守10600關

2019-09-03 14:56

5G概念股 可提前卡位

2019-09-03 14:49

陸將對五國苯酚課反傾鎖稅 台化、信昌化間接受惠

2019-09-03 14:16

權值股無力 台股下跌76點收10,558

2019-09-03 13:53

面板雙虎擴大事業版圖 積極孵育「小金雞」

2019-09-03 13:40

廣越除息首日 早盤一度填逾四成

2019-09-03 12:34

感測元件後市需求看好 光磊、鼎元逆勢上揚

2019-09-03 11:52

鎳價漲 大成鋼避險失利、Ｑ3提列1.5億評價損失

2019-09-03 11:49

半導體弱勢...台股一度失守10600點

2019-09-03 11:19

處分資產助攻 宏泰盤中股價漲逾8%

2019-09-03 10:28

由田盤中股價漲逾1% 穩步展開填息路

2019-09-03 10:23

買盤進駐 裕民盤中股價漲近3%

2019-09-03 10:19

外資連買吸買盤 訊連早盤股價大漲逾7%

2019-09-03 09:58

美股電子盤齊跌 台股開低後平盤上下震盪

2019-09-03 09:36

就市論勢／遊戲、原物料 表現可期

2019-08-29 23:29

就市論勢／績優中小股 吸睛

2019-08-28 23:57

四IC設計廠 本周法說釋展望

2019-08-10 23:20

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

高鐵撿到一卡皮箱裝300萬現金 失主竟是陳明文？

2019-09-03 16:49

小黃50年最大變革！ 最快九月底免跳表可採事前預告車資

2019-09-03 19:25

選不選總統還在等什麼？ 他爆郭台銘等的是「這個」

2019-09-03 14:56

是墨綠？ 柯文哲：我還是綠營的、很討厭外省人

2019-09-03 19:19

高鐵撿到裝300萬登機箱 陳明文兒子：珍奶店南進資金

2019-09-03 18:17

中油不續約了...38座Gogoro換電站9月底前停止服務

2019-09-03 14:01

台灣為何買M1戰車 柯文哲爆料：AIT說「沒叫她買這個」

2019-09-03 18:50

撿到陳明文登機箱內藏300萬元現金？高鐵低調回應了

2019-09-03 17:33

LINE貼圖新功能！照片、影片都開放使用了

2019-09-03 20:14

國1麻豆段嚴重車禍封閉南下全線 建議用路人改道

2019-09-04 07:16

劍魚颱風遭日本判「死刑」只活18小時 明仍帶雨來

2019-09-03 21:58

世籃賽／土耳其關鍵4罰落空 美國險勝臉色凝重

2019-09-03 23:09

陳明文行李箱裝300萬現金 律師：跟菲律賓賭王對決嗎？

2019-09-03 23:09

癡情男為妻子送別 買機票不登機慘遭逮捕

2019-09-03 14:55

學測申請八成醫學系不採社會科 北醫大明年擬跟進

2019-09-03 13:48

陳明文300萬風波 前綠議員要告涉違洗錢防制法

2019-09-04 07:59

撿到陳明文登機箱300萬現金 他大酸：偉大的父愛奶茶金

2019-09-03 20:27

好市多這商品一年漲30萬 網友怨：後悔去年沒買

2019-09-04 11:02

世籃賽／巴西教頭動腦半年 派39歲老將擋字母哥

2019-09-04 07:48

影／國道貨櫃車砂石車4車連環撞 1司機慘死1人輕傷

2019-09-04 09:00

蔡總統要國軍多穿軍服上街 退將：蔡過去羞辱國軍不只一遍

2019-09-03 23:54

急開車門釀禍3年萬餘人受傷 他發明兩段式安全車門獲專利

2019-09-03 17:28

新營共產天后宮掛五星旗 鄉民怒：這裡是台灣！

2019-09-03 14:17

養出天然獨之後 蔡英文用這招收攏「藍領」軍心

2019-09-04 08:00

郭台銘急徵副手 2熱門人選皆已「見光死」

2019-09-03 15:19

藍營也要郭台銘「識大體」 韓國瑜新北造勢估10萬人

2019-09-03 18:52

中國不保障港人權利 德報：歐盟可考慮與台建交

2019-09-04 08:48

他遠赴喜馬拉雅山學冥想 如今靠它年收入31億元

2019-09-03 14:05

上海好市多有台味 陸媒：台式套路未必能拿下大陸市場

2019-09-03 15:13

烏來男童失蹤第10天 15.7K處發現遺體

2019-09-04 10:32

驚！去年137名大專生車禍亡 教部籲管制新生騎機車

2019-09-03 19:02

中職／大王成績落差太大 值得國內球員警惕　

2019-09-04 07:00

陳明文給兒300萬開珍奶店？他列疑點 指地點及金額都不對

2019-09-04 10:48

獨／瞞著老公「夾娃娃」 外遇男與人妻偽造簽名挨告

2019-09-03 20:23

玲玲今和台灣最近 氣象專家：下半天可能增強為中颱

2019-09-04 08:01

大樂透頭獎2.4億摃龜 中秋加碼百萬獎金開出19組

2019-09-03 22:02

調查：若能再選一次 1/4台大生拒選現在念的科系

2019-09-03 14:23

中山高台南麻豆南下追撞1死1傷 路段封閉中

2019-09-04 07:57

台灣之星率先引爆戰火 中華電299方案交鋒

2019-09-03 21:58

國產車存亡保衛戰 衝擊30萬人工作

2019-09-03 19:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top