台股開高走高 投資人積極追捧台積電權證

2019-09-04 12:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 魏興中 ╱即時報導



台股今（4）日早盤不畏美股重挫，呈現開高走高格局；反映在權證市場上，交投轉趨增溫，且前十大熱門連結標的中，有高達九檔屬於認購權證，顯示市場偏多氛圍。而投資人最偏好的權證連結標的，則以台積電（2330）居冠。

儘管美股在美中關稅生效、美國製造業陷萎縮等陰霾籠罩下，四大指數全面大跌收黑，不過台股卻無畏美股弱勢，今日早盤開高走高，醞釀再度跳戰季線反壓。盤面上，指標權值股重返榮耀，蘋概三王均上揚走強。

反映在權證市場上，由於指數彈升，激勵市場交投趨熱，相對使得權證成交量占大盤比重拉升至逾2%，午盤時達2.39%，居8月以來最高。

根據券商的盤中即時資料顯示，午盤整體權證成交金額為19.74億，其中認購成交金額為17.24億，占比87.33%，認售成交金額為2.50億，占比12.67%，認購售比值為6.9倍，顯示市場相對偏多。

而在市場熱門權證方面，統計午盤成交金額前十大權證，認購占九檔、認售占一檔，其中成交金額排名第一的是連結台積電的台積電元大91購10，成交金額為1,110.7萬元，也是盤中唯一一檔成交值逾千萬的權證。

而台積電共有四檔權證擠入排行榜中，其中三檔為認購、一檔為認售；其次熱門的連結標的為日月光投控，共有二檔認購權證入榜。至於其他熱門權證連結標的，還包括精測、長榮航、啟碁、中環等，各有一檔認購權證入列。