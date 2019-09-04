昆山廠復工加持 大亞營收轉正

2019-09-04 12:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



大亞電線（1609）今（4）日盤中漲逾1%。大亞電線大陸子公司昆山廠6月恢復生產，7月單月營收開始轉正，法人看好下半年營收動能成長；另近兩年營運轉好，今年重新配發股票股利，8月再公告盈餘分配股票股利轉增資，無懼股本放大、稀釋EPS，或預示公司看好未來幾年營運成長。

大亞電線8月初公告，代子公司恒亞（昆山）電工公告昆山廠復工。該廠今年4月因大陸江蘇省發生多起爆炸事故停工，經第三方顧問公司的勘察後，取得符合安全生產條件之安全評價報告，並已於昆山市應急管理局審批備案，於6月恢復生產。

大亞電線表示，該廠停工前月平均銷售銅重約600公噸到700公噸，6月復工後銷售銅重445公噸，預計8月份恢復所有訂單的生產與銷售。受惠該廠復工，大亞電線7月單月營收轉正成長，為15.9億元，年增3.34%。

大亞電線自2011年來營運降溫，直到2017年好轉，去年每股賺進0.83元，大方配發股票股利0.4元、現金股利0.3元。公司稱獲利轉好的部分原因與業外評價利益增加有關，今年來在台電、營建業訂單支撐下，本業營運穩定。

大亞電線8月再公告盈餘分配股票股利轉增資，自去年到盈餘提撥2.28億元轉增資，發行新股22,887,231股，每股面額新台幣10元整，每仟股無償配發股票股利40股。