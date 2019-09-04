大江8月營收衰 法人估Q3為營運低谷、10月回成長軌道

2019-09-04 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



生技股后大江（8436）公布8月營收失利，重創股價表現，今（4）日開盤股價即跌破300元大關，盤中股價一度來到278.5元，跌幅逾9%，並創18個月來新低價；目前股價在生技股排名第三的康友-KY近期因有子公司獲禽流感疫苗第2張藥證利多，股價表現相對穩健，今日盤中上漲來到223.5元，與大江股價差距持續縮小。

大江公告8月營收6.14億元，創15個月來新低，並較去年同期減24%，較上月減25%。

主要是受客戶舊品庫存偏高影響，由於中國第1季開始整頓保健食品行業，加上美中貿易戰影響消費力，影響客戶下單意願。法人表示，中國今年上半年陸續整頓直銷、微商等行業，對保健食品的監管轉趨嚴格，使得大江客戶的庫存不能順利去化，預估大江第三季營收將來到全年低谷，較上季下滑近兩成，年衰逾一成，10月開始為保健食品傳統旺季，可望回到逐月成長的態勢。

不過，就中長線而言，市場仍看好大江啟動新廠與擴增營運據點，帶來的動能。

法人表示，看好大江興建S12，主要為自動倉儲、飲品、液態包，以及S15萃取線、益生菌線、飲料線與粉包，另外，美國廠未來產能江以微脂體液態包為主。在營業據點方面，第四季可望新增荷蘭分公司，就近服務歐洲客戶，明年來自歐美客戶成長仍可期。

康友-KY子公司帝斯禽流感疫苗藥證已獲得二張，7月取得H5N1，8月再接獲H9N2，將能架構起印尼禽流感防疫網，並可望帶動營收成長空間。

市場看好，生物疫苗科技本是高資本密集，高技術門檻，亦是寡占產業，有助康友-KY營運發展。