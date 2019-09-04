七檔8月營收創歷史新高股 盤面聚焦

2019-09-04 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



上市櫃公司陸續公布8月營收，將在9月10日前全數公布完畢，根據CMoney統計，截至4日中午，8月營收創新高家數目前有7家。法人認為，美中貿易戰持續紛擾全球市場，台股處於橫盤整理格局，此際操作上應選股不選市，營收表現佳個股可望成為盤面亮點。

受到美中貿易戰提前拉貨影響，上市櫃公司7月營收再度締造歷史紀錄，創歷年同期新高以及今年次高，法人分析，拉貨朝加上旺季效應，上市櫃公司8月營收仍值得期待。

從8月營收創歷史新高的這7檔個股來看，信邦、精測營收已連續六個月成長，其中，精測受惠5G相關晶片測試需求增溫，帶動8月合併營收達3.67億元，月增7.4%，比去年同期成長16.1%。

今日盤中較有表現的在智伸科，盤中走揚約2%上下，主要受惠於汽車客戶針對旗下缸內直噴引擎系統之汽油高壓泵浦新品拉貨力道增溫，推升公司汽車部營收占比持續攀升，8月合併營收4.46億元，較去年同期成長20.4％。

另外，中裕受惠愛滋病新藥銷售持續暢旺，帶動8月營收8,544萬元，月增51.4%，年增266.6%。

展望台股後市，統一投信副總經理錢素惠指出，受到美中貿易戰影響，全球景氣下滑及全球GDP下修，不過台灣是相對受惠的。

預期大盤指數表現空間不大，約11,000~10,200點間，但個股的差異會很大，操作應選股不選市，聚焦低基期的績優成長股，且近期可以看到因美中貿易戰「拉貨避關稅」效應，今年營收的高峰可望延長，預期第4季也不會太淡。