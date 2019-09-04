南亞科8月營收寫近九個月新高 上調Q3營運展望

2019-09-04 12:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



DRAM大廠南亞科（2408）公布8月合併營收52.22億元，月增14.14%，單月營收不僅寫下近九個月以來的單月新高，由於營收表現優於預期，該公司也上修第3季的營運展望，銷售量季增幅度，由原預估的14~16%上調至逾25%。

南亞科8月的銷售量月增7~9%，帶動8月合併營收來到52.22億元，較上月增加14.12%，較去年同期減少36.57%，單月營收創近9個月高點，8月營運持續成長，主要是受惠旺季需求增溫，累計今年前八個月營收為336.11億元，較去年同期減少43.78%。

南亞科指出，8月受惠季節旺季需求增加，銷售量較上月增加約7%至9%，而第3季因各應用市場區塊旺季，DRAM供需逐步平穩，因此，該公司上調本季位元銷售量成長幅度，由原本預估的季增14%至16%，上調至增加逾25%。

以單月營收表現來看，南亞科7月營收45.76億元就已是今年新高，而8月營收持續攀升之下，累計第3季的近二個月營收已逾97億元，和第2季營收124.41億元，僅有約二成差距。

在看好9月營收表現之下，市場法人預估，南亞科第3季隨著旺季到來，整體需求增加，庫存逐步消化，第3季營收可望較第2季成長二成水準。

對於第3季營運，南亞科總經理李培瑛先前即表示，適逢各應用市場需求旺季，銷量可望雙位數成長，而銷售動能成長、價格跌幅縮減，對營運都是正向，但仍有大廠庫存去化情況、美中貿易戰、日韓爭端等不確定性，影響市場情況，對於不確定因素還要持續觀察。