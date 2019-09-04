潘健成估10月NAND可望再漲一波 明年下半年供給將吃緊

2019-09-04 12:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



記憶體價格近期反彈後再出現小幅回檔，對於NAND Flash價格，群聯（8299）董事長潘健成表示，NAND Flash價格在經過7月急漲後，預期在需求受旺季帶動下，10~12月初價格可望再出現新一小波漲勢，在淡季效應下，雖然明年第1季市況不會太好，不過潘健成認為，明年第3季市場供給可能再度吃緊。

潘健成說表示，今年上半年之前，由於NAND Flash原廠庫存水位高，影響市場價格表現，不過，7月以來，價格出現一波反彈，而目前在庫存水位下滑之後，目前原廠價格很硬，不願降價。

此外，潘健成也指出，由於日本東芝（Toshiba）跳電事件對供給造成影響，8月NAND Flash合約價順利止跌回穩。

展望後市，潘健成儲存型快閃記憶體（NAND Flash）8月合約價止跌回穩，較7月持平至上漲5%。潘健成並預期，消費者自行採購的升級市場，如電競產品及電腦升級等市，可望於10月展開新一波漲勢，OEM原裝市場需求及價格表現將更為強勁，預估更將一路漲至年底。

目前產業仍受景氣循環帶動，因此，潘健成認為，在淡季效應下，明年第1季NAND Flash市況不會太好，不過，潘健成認為，除5G帶動需求成長外，NAND Flash原廠投資減少，明年產出增加有限，因此，明年下半年，在進入第3季之後，隨著傳統旺季來臨，屆時可能會再度呈現供給吃緊的情況。