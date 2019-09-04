AMD銷售超越英特爾 台積、日月光、祥碩有望獲追加訂單

2019-09-04 12:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



AMD（超微）第三代Ryzen處理器銷售告捷，銷售占比超越英特爾。根據銷售通路數據顯示，Ryzen 3000系列憑藉高性價比優勢及切入電競玩家需求，德、韓兩地銷售超越英特爾，分析師預期第3季末將對相關供應鏈追加訂單，台廠AMD供應鏈成員台積電（2330）、日月光、祥碩將優先受惠。

根據德國及南韓銷售通路及專業IT平台數據顯示，AMD Ryzen 3000系列正慢慢侵蝕英特爾市佔份額，德國最受歡迎的PC硬體零售商Mindfactory.de數據反應，AMD處理器銷售佔7月整體處理器銷售量的79%，其中Ryzen 3000系列就佔50%以上，銷售額達到英特爾的三倍以上。

南韓IT比價平台Danawa資料顯示，今年初，Ryzen 3000系列尚未上市，AMD 在南韓市場的銷售佔比僅40%，落後於英特爾，不過，7月上市後，銷售一路上升，7月正式超越英特爾，8月銷售更是一舉達到53.58%，超過了英特爾的46.42%，成為當地市場的銷售冠軍。

AMD繪圖處理器銷售也表現驚艷，市調機構Jon Peddie Research數據顯示，AMD在第2季度出貨的繪圖處理器比前一季增加了近9.85%，為AMD在五年內首次出貨超越競爭對手輝達。

華爾街分析師指出，英特爾因10奈米製程轉換不順，舊製程產品導致客戶採用態度觀望，相對於AMD大打低價策略，高性能優勢獲專業玩家青睞，進而市占率遭競爭對手瓜分，此情況恐待明年上半年推出新製程產品才得以改善，在此之前，AMD將持續在各地區攻城掠地，第3季末將對供應鏈追加訂單。

Ryzen處理器市占率攀升，台灣半導體業雨露均沾，AMD供應鏈成員晶圓代工台積電、封測日月光及晶片組祥碩等，下半年AMD訂單加持營運旺上加旺。