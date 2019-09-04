產線整併陸續完成 宏泰Q4營收有望轉正

2019-09-04 11:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



電纜廠宏泰（1612）上半年繳出不錯的獲利成績，但受電線電纜產線整併影響，營收至今未轉正，法人估8月單月營收仍可能持續衰退。不過，公司強調，產線調整已經告一個段落，年內將陸續復工、到位，第4季起每月營收有機會轉正。

宏泰今年上半年營運好轉，重返成長軌道，上半年稅後純益1.5億元，年成長近翻了一倍；每股稅後純益（EPS）也從去年同期的0.23元成長至0.47元。

外資連賣數天後，最近兩個交易日由賣轉買，帶動股價走揚，融資張數也超過千張，前一日漲停後，今（4）日盤中則轉跌3.08%。

宏泰近年致力改善產品組合，不過，由於太陽能市況欠佳，PV Cables需求下降，公司今年進行產線整併，移轉原觀音廠太陽能電纜產線至南崁廠。

在電線電纜產線整併期間，出貨受到影響，使營收出現負成長，今年累計1~7月營收年減10.39%；公司稱進入收尾階段，接下來產能將陸續恢復，營收可望恢復成長動能。

至於銅箔基板，今年受中美貿易戰影響，客戶以消化庫存為優先，下單動能減少；且近期下游PCB需求轉弱，公司坦言營運表現較去年略差，接下來仍需觀察後市發展。

宏泰8月公告計畫公開標售大園廠部分不動產，標售底價為4.98億元，預計9月底開標。若順利處分完畢，可成功挹注第4季或明年業外處分獲利。

本業方面，公司強調，在電線電纜方面，未來將持續爭取離岸風力、太陽能電廠、火力電廠及軌道工程等電纜業務；同時積極研發利基型特殊電纜，擴增產品競爭力。