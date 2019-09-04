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蘋果新機拉貨 光學股喊衝、大立光攻上季線

2019-09-04 10:48經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

蘋果新品預計在美國時間9月10日發表，供應鏈啟動供貨，比起iPhone 6S P...
蘋果新品預計在美國時間9月10日發表，供應鏈啟動供貨，比起iPhone 6S Plus（左）和6S（中），螢幕僅4吋的SE（右）輕薄短小，受一群果粉喜愛，但如今已停產，且分析師認為蘋果基於經濟因素，不太可能推出SE第二代。美聯社
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蘋果新品預計在美國時間9月10日發表，供應鏈啟動供貨，法人看好8月營收表現將優於預期，預期今年在新機發表後蘋概股可望再發動一波攻勢，尤其看好光學股的表現；股王大立光（3008）今（4）日成為多頭指標，股價重新站上季線，盤中再戰4,000元關卡，台積電、鴻海等蘋概股齊漲外，光學股的玉晶光、今國光漲勢也強。

法人表示，美中貿易戰在8月初升級後，台灣反而是相對受惠的國家，8月下旬開始接獲來自美系企業的訂單，將會在8月的業績中反應，今年蘋概股的營運高峰也可望延後到10~11月，看好未來兩個月蘋概念股的表現，可望翻轉以往的經驗，在9月10日蘋果新品發表後再走一波，尤其是基期相對低的績優成長股，在未來這段時間將會表現的很亮眼，長線尤其看好光學股。

大立光第2季稅後純益65.5億元，季增29.6%，毛利率69.6%，季增5.43個百分點，每股純益（EPS）48.84元，單季營收、營業淨利、毛利率及稅後純益、EPS都創同期新高；法人看好8月營收可望月增逾兩位數，挑戰新高。

大立光股價8月一度下滑至3,825元，失守4,000元關卡價位，外資上周來轉為買超居多，昨日買超89張，統計近10個交易日合計買超242張，今日以4,005元開高，一度拉升至4,030元，攻上季線，盤中漲幅0.75%。

大立光走高，光學股包括玉晶光、今國光盤中漲幅都超過1.5%，亞光也上揚；蘋概股部分，台積電、鴻海、可成等股也上揚。

大立光蘋概股蘋果
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