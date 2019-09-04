大銀掛牌首日蜜月行情甜滋滋 早盤股價大漲53%

2019-09-04 10:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



上銀科技集團旗下大銀微（4576）今（4）日掛牌首日蜜月行情甜滋滋，以每股56元上市掛牌，受惠於第4季新產品新型E1驅動器、力矩馬達開始出貨，第4季業績可望成為今年最好的一季，今日股價也衝高，來到85.9元，漲幅達53%。

大銀主要以微米、奈米級高速驅動與控制產品為主，可以供應許多高精密產業，如光電、FPD、半導體、PCB、生物科技、醫療自動化，涵蓋由上至下的各式應用，其產品包含傳動、驅動、控制與量測回饋系統關鍵零組件，可廣泛應用於線性與旋轉加工或檢測製程所需，產品垂直整合及機電整合能力高並具備協助客戶技術開發與客製關鍵零組件之能力，產業進入門檻較高。

未來在半導體、FPD、PCB、工業4.0及自動化等產業發展趨勢傾向於採用線性馬達的先進製程，如半導體產業 20奈米以下製程（可滿足奈米真空平台製程）、FPD 10代線以上製程及PCB 先進製程等，另外高階工具機及工廠自動化趨勢也將提升機電一體化的需求，將支撐大銀未來營收的長期成長。

法人指出，雖然工具機產業今年以來受貿易戰影響市場需求減少，然而大銀主要供應利基型的產品，可望逐漸擺脫影響，預估未來在自動化、半導體、面板等業者資本支出回暖下，可望成為大銀業績成長之動能來源。

大銀2018年度合併營業收入28.09億元創新高紀錄，每股盈餘（EPS）為2.39元；2019年上半年合併營收新台幣10.76億元，每股盈餘為新台幣0.4元，第3季的營運表現與第2季差不多，第4季在新產品出貨加持下，營運看俏。