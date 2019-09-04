台股開盤上漲8點 漲幅0.08%

2019-09-04 09:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股今（4）日開盤上漲8點，漲幅0.08%。

法人表示，本波多頭在年線經過三次測試，築底情形順利，短線取得主導權向上攻堅，不過，由於季線和半年線目前呈現糾結，顯示上檔壓力頗重，因此，在季線附近多空兩方皆將謹慎，待已經上揚的月線持續扣抵低值，助益短多，投資人後勢可不必看得太悲觀。