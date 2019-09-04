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不死神學士的故事: 阿富汗軍閥亂鬥的塔利班崛起

玲玲轉中颱帶來豪大雨 法西颱風最快今天生成

台股開盤上漲8點 漲幅0.08%

2019-09-04 09:11經濟日報 記者黃力╱即時報導

台股今（4）日開盤上漲8點，漲幅0.08%。

法人表示，本波多頭在年線經過三次測試，築底情形順利，短線取得主導權向上攻堅，不過，由於季線和半年線目前呈現糾結，顯示上檔壓力頗重，因此，在季線附近多空兩方皆將謹慎，待已經上揚的月線持續扣抵低值，助益短多，投資人後勢可不必看得太悲觀。

台股
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