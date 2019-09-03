台股震盪回檔 13檔強勢績優股成反攻指標

2019-09-03 19:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



台股3日震盪回檔，指數失守10,600點大關；但觀察盤面表現，燿華（2367）、建榮、裕民、訊芯-KY等強勢股，目前股價仍位在所有均線之上、且今年營運表現亮眼，這些個股可望躍居為多頭反攻指標。

亞股受貿易戰、英國拖歐議題影響，呈現漲跌互見格局，台股3日受季線反壓量縮下跌，午盤過後跌點持續擴大，跌破10,600點關卡，終場指數下跌76點，收10,558點，成交量萎縮至1,046億元。

法人買賣動態上，今天自營商買超4.44億元，投信賣超2.71億元，外資賣超71.91億元，三大法人合計賣超台股70.18億元。

台新投顧副總黃文清表示，目前國際股市的後續表現，仍對台股盤勢發展具有影響力，尤其時序已接近上市櫃公司第3季財報結算的密集期，財報效應也為重要關鍵，對於盤勢仍要保持戒慎心態應對。

而台股目前暫時震盪整理，但盤勢若能守穩，個股的反彈行情仍令人矚目，技術面走勢短線上將可留意。

統計顯示，所有上市櫃個股中，計有13檔，現階段股價位在所有均線之上，技術面呈現強勢格局，且今年營運表現佳，主要分布在IC設計、PCB、光電、電腦週邊等電子股，及航運、鋼鐵、製鞋等傳產族群。

觀察這些個股近五個交易日以來的股價表現，全面呈現上漲，以燿華漲幅30.1%最耀眼，建榮上漲15.8%、裕民上漲11.7%；另外，訊芯-KY、神盾、萬海、世紀鋼、允強、光磊等，股價也都上漲超過5%。

至於今年上半年每股稅後純益（EPS）表現，則以信驊10.74元最佳，宜鼎6.3元、神盾5.42元；其他上半年EPS超過1元的個股，還包括寶成、訊芯-KY、燿華、允強等。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，目前9月營收近日將接續公布，加上中秋節即將到來的連假效應，在不確定因素仍高的情況下，可能影響投資人進場意願，短線5日線將是重要的支撐指標。

若觀察盤面上的強勢族群，現階段股價位在所有均線之上的電子股中，許多線型已轉為強勢型態，有些個股股價在經過先前的修正之後，其後續的反彈行情幅度也將備受市場期待。

至於其他線型多頭的傳產股中，包括鋼鐵、航運等，本益比均處相對偏低的水準，預期股價表現依舊可以維持一定的優勢，所以可揮灑的短線彈升空間，還是可以期待。