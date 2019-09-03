系微新增客戶與產品 今明年業績審慎樂觀

2019-09-03 19:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



系微7月每股稅後純益（EPS）0.91元，單月獲利接近上半年EPS0.94元，2019前七個月EPS為1.86元，賺贏去年全年，主要是客戶在7月提前拉貨，隨著提前拉貨結束，8、9月營收將回到正常水準，系微總經理莊鈴文表示，對今明年業績審慎樂觀，業績可望穩定成長。

系微今日舉行法說會，莊鈴文表示，該公司是一個穩定、持續成長的公司，其BIOS產品持續被國際大廠採用，例如過去較少採用系微產品的戴爾，也陸續採用，小米、華為及藍天的筆電，也是採用系微的，系微在全球筆電市占率接近50%。

除了筆電新增客戶之外，系微也持續開發新產品，例如伺服器與嵌入式產品，莊鈴文說，這半年來在伺服器產品有明顯成長，伺服器客戶主要是美國與中國大陸，系微是後進者，因此要慢慢進入。

受到美中貿易戰影響，客戶於2019年7月提前拉貨，推收7月的營收及獲利表現，但7月為傳統獲利認列高峰月，因此後續8、9月的營運將回到正常水準。

系微7月營收1.04億元，月增23.37%，年增19.81%，受到客戶提前拉貨積極，單月獲利達3,460萬元，年增逾兩成，單月幾乎賺進近上半年獲利，單月EPS為0.91元。

莊鈴文指出，去年7月單月獲利占單季獲利的90%，2019年也約略是這個比例，預估今年第3季獲利約與上季相當，優於去年同期。此外，由於營收要等客戶出貨後才能認列，無法預估客戶該月的出貨數量，要到季末才會認列營收，因此1、4、7、10月為該公司傳統的營收認列高峰。