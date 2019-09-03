英濟延攬日籍大將 揮軍AR市場

2019-09-03 18:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



塑膠射出暨模具廠英濟（3294）今（3）日宣布，公司已正式延攬日籍新任光電研發長增田麻言，並於9月起到任，未來將正式揮軍AR市場，並預估2020年初推出商用模組，全面搶攻商機。

英濟指出，公司數年以來投入光電研發的技術實力，已成功吸引到海外光電老將增田麻言加入擔任研發長，將進軍AR顯示技術領域，搶攻方興未艾的AR硬體應用市場。

據悉，增田麻言將負責LBS技術商用化，並切入AR顯示解決方案的開發，預計於2020年初正式推出商用模組；增田麻言曾任職於日本Panasonic、Canon、SHARP等知名企業，並擁有超過30年光學與光電研發資歷，將藉多年消費產品開發經驗，加速英濟光電技術接軌市場。

此外，增田麻言及其團隊於日本亦長期投入研發LCOS及相關顯示技術並已開發出AR應用，藉由他的加入，英濟亦同步引入此技術，使機光電整合能力再獲提升。

英濟今年前七月合併營收26.99億元，年增5.1%。未來英濟的商用化模組推出後，不論是目前廣泛應用於醫療輔助、教育訓練、生產製造管理等的商用領域；或是對於外型、輕便與微型化要求更高的終端消費市場，皆能夠藉由LBS與LCOS不同的技術特性，根據客戶與使用情境需求進而提供相對應的解決方案。

英濟將以市面上獨特的雷射微投影技術提供更省電、輕薄的解決方案，打開AR「擴展並融入生活」的無限可能，並突破AR相關裝置因重量、體積難以推廣的困境。