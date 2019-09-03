蘋概股今年高峰延到11月 法人看好新機亮相可再走一波

2019-09-03 16:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美中貿易戰造成全球景氣下修，統一投信基金管理部副總經理錢素惠今（3）日表示，美中貿易戰8月初升級後，台灣反而是相對受惠的國家，8月下旬開始接獲來自美系企業的訂單，而且是加單加量加非常的多，將會在8月的業績中反應，今年蘋概股的營運高峰也可望延後到10~11月，看好未來兩個月蘋概念股的表現，可望翻轉以往的經驗，在9月10日新品發表後再走一波，尤其是基期相對低的績優成長股，在未來這段時間將會表現的很亮眼。

錢素惠分析，今年產業鏈最擔心美中貿易戰引發景氣下滑的危機，最近的確是感到整個全球景氣因為貿易戰是有下修，但台灣在貿易戰中是相對受惠的國家，尤其台灣很多企業，剛好是中國在去美化，美國在去中化的唯一的受惠者。

她說，貿易戰在8月初升級後，台灣有很多企業都接受到美系企業的訂單，而且是加單加量加非常的多，這些會從8月營收就看到數字，尤其12月15日第二波關稅調高至15%後，包括手機跟筆電將受到影響，所以8月下旬，台灣企業就接到很多的訂單，都是來自美系企業的加單，為了避開12/15的關稅影響。

錢素惠表示，這些訂單預期會一路下到11月，包括手機、筆電等相關零組件廠商都有接到美系客戶的急單，挹注業績的表現，因此8 月的業績會比預期好，但9月的業績會更好，因為是整個月份的加單。

錢素惠指出，今年下半年的數字可能會上修，尤其第4季原本預估可能下滑，現在可能是第4季回軟的幅度會比預期少，如果如預期追加訂單到11月，第4季說不定會有很多企業是持平的、甚至有一些還往上走，預估受益者可以有5~10%的上修幅度。

錢素惠表示，根據以往的經驗，蘋概股在蘋果新機發表前股價就會見高點，但是今年情況可能不一樣，不少蘋概股在先前提早反應後，目前股價反而維持在低檔，因此，在9月10日新品發表後，預期蘋概股可望要走一波。

她認為，預估蘋概股8月業績會比市場預期好，主因蘋果也擔心會在12月15日被課關稅，所以一定會很積極的在8、9月加大力道採購，供應鏈的表現今年會超過市場預期的好，今年的高點也可望從以往的9~10月延到10~11月，即使股價不可能會走到12月，但是這個點就是一個基期相對低的點，蘋概股應該不寂寞，尤其是光學股的表現，更是長線看好的重要主軸。

錢素惠強調，在美中貿易戰的衝擊下，今年的策略是選股不選市，指數空間也許不是很大，11,000點也許是大家認為的高緣的位置但下緣可是10,200~10,300點，指數呈現區間震盪，但個股的差異性很大，只要業績面好的公司，根本不會擔心大盤跌，還是會走自己的股價創新高的路。

她表示， 選股不選市，尤其在最近這兩個月一定有業績面推升的力道，鎖定基期相對低的績優成長股，在未來這段時間會有很亮眼的表現。