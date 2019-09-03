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華為Mate 30傳不採用安卓 外資：台積、聯詠有砍單風險

2019-09-03 16:39經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

圖／香港經濟日報
圖／香港經濟日報
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華為Mate 30預定9月19日發表，摩根士丹利最新報告指出，外傳Mate 30將不搭載Google安卓軟體，轉而採用華為的鴻蒙系統，若此消息為真，恐導致Mate 30海外銷售銳減，進而衝擊華為今年手機出貨減少20~40%，相關包括台積電（2330）、聯詠等面臨砍單風險。

摩根士丹利此次也將華為今年手機出貨預測，由2.7億支降至2.2億支，減幅18%，值得注意是，大摩所預測的2.2億支和大多數機構貼近，如摩根大通預測華為今年手機出貨2.2~2.5億支，野村2億支，天風證券2.3億支，大摩未特別悲觀，法人認為具體衝擊仍待觀察。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻表示，Mate 30若無法搭載Google安卓系統，消費者習慣難以改變下，可能導致大陸以外的海外銷售銳減，進而影響華為供應鏈「先拉貨、後砍單」。

詹家鴻指出，華為5月時曾提到，因美國禁令實施，海外手機買氣下滑40%，6月時又回升20%，因此大摩對全年砍單幅度的預測在20~40%。目前外媒披露Mate 30可能不搭載安卓後，業界還沒傳出砍單，不過他預測第4季有砍單風險。

大摩同時統計，5月華為禁令導致供應鏈被砍單，台積電、聯電、穩懋、日月光投控、頎邦、精測、聯詠、聯發科、神盾、矽力等華為概念股全面走跌。

其中，台積電、聯詠、匯頂的華為營收比重又偏高，被大摩列為新一波砍單的高風險公司。

穩懋則受惠轉單效益抵銷貿易戰衝擊，大摩逆勢維持看好的「優於大盤」評級，目標價299元，是少數給正向展望個股。

華為大摩台積電

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