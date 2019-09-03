台股回跌 台積電成多空主戰場

2019-09-03 15:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



台股今（3）日因美股休市，早盤一度小幅衝高後，一路震盪走跌，大盤留上影線收中長黑K，指數終場76.64點、收在10,558.21點；隨現貨市場回跌，權證市場買盤也見量縮跡象，其中，連結台積電（2330）的台積電元大91購10（043280）為最熱門的權證。

台股上周五指數強漲跳空越過月線後，近期盤面呈現相對投機氛圍，強勢股多半屬於營運表現不佳的題材股，整體大盤區間膠著，多空觀望下，短期族群個股輪動快速，盤面以光通訊股、政策偏多的離岸風電概念股、生醫股等，表現相對強勢。

權證市場方面，隨現貨市場回測下檔支撐，權證市場人氣也跟著退潮，整體市場量能略減為27.77億元，占大盤比重為2.01%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為24.6億元，認售權證成交金額為3.17億元，認購權證成交金額占總成交金額88.57%；認購、認售比值為7.74倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結台積電的台積電元大91購10，成交金額為1,549萬元；認售排名第一的是連結台積電的台積電群益91售07（08989P），成交金額為651萬元。

其中值得注意的是，受國際股市震盪影響，市場雖擔憂外資動向，但在政府基金8月以來持續進場點火下，台積電成為多空聚焦點，在十大熱門權證中，一舉包辦四席，其中，三檔認購、一檔認售，顯示大型權值股仍是市場多空主戰場，市場對後市逐漸出現多空分歧的看法。