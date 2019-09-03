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統一美債Aa-A ETF 9月4日掛牌

2019-09-03 15:25經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

債券ETF再添新兵，由統一投信募集的「統一美債10年Aa-A」ETF（00853B）將於明（4）日掛牌櫃買市場；該ETF也是統一投信首度發行債券ETF，合計將有元大、富邦、國泰、群益、復華、中信、凱基、新光、台新、永豐、第一金等多達12家投信都發行債券ETF。

統一美債10年Aa-A主要著眼全球美債需求增加，特別取利率較高、信用評級良好的Aa-A級債券，並考量債券償還順序，全數投資優先順位債。該基金連結的「彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數」，至8月底的加權平均票面利率4.6%，存續期15年，九成為美國企業公司債。

統一美債10年Aa-A ETF經理人張俊逸指出，目前全球債市殖利率雖大幅走低，但聯準會暫停升息的央行政策不太可能立即反轉，未來美國利率進一步走平、或走低的機率高。

拉長時間看，統一投信評估，債券資產受惠配置需求，上漲趨勢不變；高評級美元優質公司債具不錯收益、抵禦風險能力，可望優先吸引資金。

積極型投資人欲資產配置，統一投信建議適度納入美債，既有收益效果，還有風險事件發生時，降低波動良效。統計過去高評級公司債與美股的相關係數約0.005，陸股為0.177，全球高收益債和新興債的相關係數則為0.168、0.138，和多數資產搭配有分散風險優勢。

債券ETF公司債

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