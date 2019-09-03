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陸將對五國苯酚課反傾鎖稅 台化、信昌化間接受惠

2019-09-03 14:16經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

大陸商務部今（3）日宣布，9月6日起正式對原產於美國、歐盟、韓國、日本及泰國等五國的進口苯酚，課徵10.6~287.2%不等的反傾銷稅，期限五年。 由於台灣不在此限，國內苯酚廠台化（1326）、信昌化可望間接受惠。

國內台化除了麥寮廠生廠的苯酚有部分外銷到大陸，另外在中國的寧波廠也有生產苯酚。隨這波競爭對手被課徵反傾銷保證金，台化取得相對優勢，可望間接受惠。

台泥集團旗下的信昌化，苯酚占公司營收比重將近三成，更成為受惠者。

苯酚為重要的化工原料，主要用於生產酚醛樹脂、己內醯胺（CPL）、雙酚A、己二酸、苯胺、烷基酚、水楊酸等，被廣泛應用在工業及醫學等用途。

大陸商務部其實早在去年3月就已發布公告，對原產於美、歐、韓、日、泰的進口苯酚發起反傾銷調查。並於今年5月27日公布初裁結果，認定原產於上述地區的進口苯酚存在傾銷，使大陸苯酚產業受到實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

今日大陸商務部宣布，9月6日起正式對上述五國的進口的苯酚徵收反傾銷稅，稅率從10.6~287.2%不等，期限五年。

由於台灣並不在此次大陸課徵反傾銷稅的名單中，國內台化、信昌化等苯酚廠有望間接受惠。

反傾銷稅台化

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