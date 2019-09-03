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面板雙虎擴大事業版圖 積極孵育「小金雞」

2019-09-03 13:40經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

面板雙虎」友達（2409）及群創孵育「小金雞」，擴大事業版圖，不過方向不盡相同。群創設立睿生光電及群豐駿科技，進攻X光平板顯示面板及車用顯示器；友達跨足智慧零售、醫療、循環經濟、智慧製造等領域，陸續設立創利空間、友達頤康、宇沛永續科技、達智匯等4間子公司。

睿生及群豐駿是自群創衍生，睿生專注X光平板顯示面板，群豐駿則進攻車用顯示器。友達藉創利空間，以及美國系統整合商ComQi，進攻智慧零售；友達頤康專注智慧照護方案，去年與雙連安養中心促成合作，準備打進兩岸長照市場；宇沛發展循環經濟，在兩岸已取得訂單；達智匯主攻智慧工業服務。

面板產業進入成熟的高原期，大幅度的增長躍進不易再現，成長相對穩定、速度趨緩，刺激雙虎近年來，致力找尋其他面板應用，搶攻「場域經濟」商機，成為其中一個創造新財源的途徑。

業者指出，近幾年大家不再單談面板規格，而是講求應用在哪裏，消費者在場域中能得到甚麼好處，未來會有更多軟硬結合，強調場域應用。

面板供應鏈業者也表示，面板廠每年都有令人驚豔的產品，尤其場域經濟，會是往後非常受重視的一環，走向場域也代表客戶找到應用的出口，台灣客戶在應用端非常強，很少看到產品能同時涵蓋那麼多場域。

圖為智慧顯示展覽會，友達的產品展示看板。記者曾吉松攝影
圖為智慧顯示展覽會，友達的產品展示看板。記者曾吉松攝影
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面板友達群創

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