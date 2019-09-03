感測元件後市需求看好 光磊、鼎元逆勢上揚

2019-09-03 11:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



台股指數今（3）日盤中由紅翻黑，不過，對於後市出貨仍看成長的LED感測元件股光磊（2340）及鼎元，股價盤中表現仍相對強勢，盤中一度雙雙逆勢上漲，股價均一度上漲逾2~3%，在今日台股表現中相對搶眼。

台股LED廠近幾年在陸續走出和陸廠殺價競爭的惡性競爭之後，各公司轉型方向中，市場除了看好尚未正式出貨的Mini LED後市外，應用市場快速成長的感測市場也是投資市場看好未來發展方向，而各LED廠中，目前在感測市場出貨均已達五成的鼎元及光磊更是法人看好的LED感測元件雙傑。

鼎元和光磊雖然目前都明確鎖定感測應用做為未來發展方向，但是光磊目前明顯以穿載裝置為主，而鼎元則是各領域平均出貨，以各種消費電子及醫療相關為主。

光磊感測元件月產能約30億顆，近年來營收比重逐年攀升，今年以來佔營運比重來到約五成水準，接單能見度也相對其餘LED產品佳，該公司決定再度擴產二成，若以目前月產能推算，完成擴產後，月產能將達35億顆，也將成為該公司未來營運成長的重要動能。

鼎元的出貨方面，目前感測元件市場的出貨比重，已佔該公司約四至五成，去年第2季鼎元大動作擴產，主要由於該公司原有的竹南廠區以生產紅外線感測產品為主，但過去二年間，接單情況也持成長，今年雖然接單上受到美中貿易戰影響，不過，市場法人及業者均看好，未來在新應用增加之下，感測相關應用的需求仍將逐年增加。