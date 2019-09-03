鎳價漲 大成鋼避險失利、Ｑ3提列1.5億評價損失

2019-09-03 11:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



大成鋼（2027）昨（2）日公告，子公司大城國際因鎳價避險交易失利，將依契約損失上限，提列 476.2 萬美元 （約新台幣 1.49 億元）評價損失，將反映在第3季財報上面。

大成鋼強調，鎳價上漲有利低庫存產品售價，避險損失不影響整體損益；但由於市場混沌未明，下半年營運保守以待。

大成鋼為美國主要鋁捲板通路商，去年底至今年上半年國際鎳價走跌，為避免造成跌價損失，大成鋼指出，美國大成國際從事衍生性金融商品，用來做為不鏽鋼存貨避險，個別契約損失上限的合約金額為 2231 萬美元。

不過，受近期鎳價大漲影響，美國大成依契約金額的20%，提列未實現損失金額為 476.2 萬美元。

根據公告，公司現有不銹鋼存貨約 8.7 萬噸，帳面值約120億元；加計在途的話則約 9.5 萬噸，其中已避險約 5.1 萬噸。

大成鋼表示，雖然有避險損失，但因國際鎳價近來快速上漲，將有利相同部位低價庫存的售價，對整體損益不會有影響。大成鋼今盤中上漲1.03%。

展望下半年，大成鋼稱，歐美第4季假期多、工作天數較少，為傳統淡季；加上去年同期基期高，下半年營運成長力道將較上半年弱。

此外，當前美國鋁捲板進口市場供過於求，美國大成雖有免關稅優勢，但售價難免受到影響，加上原物料波動、美中貿易戰等不確定因素，將致力透過維持出貨量以及市佔率來維持營收成長。