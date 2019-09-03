處分資產助攻 宏泰盤中股價漲逾8%

2019-09-03 10:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



宏泰（1612）今（3）日股價走揚，盤中漲幅逾8%。宏泰近年致力改善產品組合，且活化既有土地資產，8月公告計畫公開大園廠部分不動產，標售底價為4.98億元。若處分完畢，可成功挹注業外處分獲利。

宏泰今年上半年營運好轉，重返成長軌道，上半年稅後純益1.5億元，年成長近翻了一倍；每股稅後純益（EPS）也從去年同期的0.23元成長至0.47元。

公司表示，在電線電纜方面，未來將持續爭取離岸風力、太陽能電廠、火力電廠及軌道工程等電纜業務。同時積極研發利基型特殊電纜，擴增產品競爭力。